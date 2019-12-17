幫助中老年重障者的家屬　賴美智獲「堉璘台灣奉獻獎」首獎3000萬

▲堉璘台灣奉獻獎。（圖／「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」提供，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

據2019年全球最安全城市報告指出，台北名列第22名，不論是強盜或扒手，在台灣的發生率都不高。台灣有不少「致力解決台灣社會問題、默默推動進步」的人士與單位，「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」為此設置「堉璘台灣奉獻獎」，首獎獎金高達新台幣3000萬元，2019年的得獎者也已經出爐。

「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」表示，歐洲常見扒手、中南美洲常有強盜，而在台灣，就算是在捷運丟失物品也不難找回。台灣有許多人、團體都在默默維護社會及治安的穩定，今年第3屆「堉璘台灣奉獻獎」於新北市淡水美麗新淡海影城舉辦頒獎典禮，讓來自全台不同領域，但同樣都在推動台灣進步的獲獎者接受表揚。

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今年「堉璘台灣奉獻獎」首獎是由第一社會福利基金會執行長賴美智奪得，一共可以獲得新台幣3000萬元的獎金。奉獻鼓勵獎獲獎者的得主包含財團法人基督教蘭恩文教基金會、青藝盟盟主余浩瑋、陽光社會福利基金會、消費者文教基金會，以及DFC社團法人台灣童心創意行動協會，上述獲獎者皆可獲頒新台幣300萬元的獎金。





獲得首獎的賴美智對台灣社會邁入老齡化特別有感，「老老照護」的情況越漸棘手，重症兒也開始步入中、晚年，因此「堉璘台灣奉獻獎」才優先獎高額獎金投至「中高齡身心障礙家庭副務計畫」，希望能走入更多家庭，並改善無障礙環境，提供中、老年重障兒的家屬最大支持。此外，具有改善空間的腦性麻痺個案，他們也希望能投入腦麻中心服務。

「堉璘台灣奉獻獎」每年都會辦理一次，希望能藉此鼓勵「改善社會問題、推動環境永續提升或改善教育現況」有卓越成效者，只要工作地點在台灣，或對台灣有深遠影響者，得獎人及單位並不限國籍、所在國家，都有得獎機會。「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」希望能透過高額獎金支持獲獎人，一同共創良善社會。

有意報名堉璘台灣奉獻獎甄選者可至官網查詢：https://www.ylledu.org.tw