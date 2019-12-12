身障婦天冷賣刮刮樂0生意　彰化男掏1000元買「第一張」中獎了：幸運25號

▲原PO貼出中獎的刮刮樂。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化一名男網友經過郵局門口，看見一名身心障礙的婦人在賣刮刮樂，心想天氣冷，都沒有人去跟她買，他買了結果好心有好報。他表示，「盡點棉薄之力幫助她，我就感覺到心好溫暖。」

好心的男子11日在「爆廢公社公開版」臉書社團說，當下摸了摸外套口袋，剛好只有1000元現金，就走過去和婦人買刮刮樂，他看到很多種類，但都是一大疊同一種類的刮刮樂沒人買，「她的手有萎縮不便，不忍心再選幾號刮刮樂，我就選了第一張刮刮樂。」

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原PO表示，他拿1000元給老闆娘找錢，見到對方笑開懷說「謝謝你，祝你中大獎。」他指出，「盡點棉薄之力幫助她，我就感覺到心好溫暖。果不其然，老闆娘的祝福，我收到了，現在我把這份好運分享給大家 ，祝大家刮刮樂中大獎 。」

▼原PO中了1000元。（示意圖／記者陳俊宏攝）

根據原PO貼出的照片，他是玩一張200元、上頭有台灣藍鵲、台灣黑熊、石虎等多種台灣特有生物的「台灣好麻吉」，在第三區遊戲「任一個您的號碼對中『幸運號碼』，即得該號碼對應的獎額。」而原PO對中了「25號」拿到1000元，扣掉購買的200元，等於獲得800元。

對此，有網友也分享自己的經驗，「我之前也有買過身障人士的，他問我要什麼號碼，我說你給我零散的隨便兩張，結果花500中1500。」原PO回，「我也是拿第一張沒人要買的，就中1000元了，重點是樂於助人不求回報。」其他人留言，「好心有好報」、「我要c好運。」

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