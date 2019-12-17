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逛耶誕城公車擠爆！司機一看暖廣播：奶爸上車了...在地人認證：307真的讚

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▲▼公車,公車族,公車站,乘客,客運,通勤,交通,大眾交通工具,公共運輸,轉乘。（圖／記者李毓康攝）

▲公車示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

帶小小孩搭公車，車上又擠滿了人，真的會令爸媽很厭世。不過這對爸媽就遇到了超貼心的司機，原來司機先生看到他們一家四口沒位置坐，就出動廣播喊話，請好心人讓個座位，暖心結局也讓媽媽發文大讚「307司機都好溫暖！」

「感謝307號班次的司機先生❤」一名媽媽17日在臉書「爆廢公社」中發文，她表示上週末時，她和老公小孩一起去逛新北耶誕城，乘坐307號公車時，看到車上擠滿了乘客，內心就已經做好要站全程的心理準備。

請繼續往下閱讀...

沒想到，司機看到他們一家上車、先生還抱著小小孩，立刻就用廣播系統公告「有奶爸上車了，麻煩讓一個位置給這個奶爸坐。」原PO聽到這突如其來的廣播，當下還覺得有點不好意思，不過隨後還真的有好心人讓出座位給他們，讓她一雙年幼的兒女能夠坐著安全抵達目的地。

▲大眾運輸,公車,讓座,博愛座,媽媽抱幼童▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲乘客們最後讓出了2個博愛座。（示意圖／記者屠惠剛攝）

原PO指出，後來老公要她抱小孩坐著，自己站著就好；而她也在文末再次感謝讓位的陌生人和司機先生，讓她心裡倍感溫暖。

暖心文曝光後，網友們紛紛大讚，「住在板橋時都是坐這班公車，307的司機都很暖心」、「這種司機已經不多了，值得讚賞」、「開玩笑，307是雙北傳奇公車欸」、「大心的司機」、「可以的話可以記他們的姓名，然後跟公司表揚，他們會有嘉獎喔」。

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