逛耶誕城公車擠爆！司機一看暖廣播：奶爸上車了...在地人認證：307真的讚

▲公車示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

帶小小孩搭公車，車上又擠滿了人，真的會令爸媽很厭世。不過這對爸媽就遇到了超貼心的司機，原來司機先生看到他們一家四口沒位置坐，就出動廣播喊話，請好心人讓個座位，暖心結局也讓媽媽發文大讚「307司機都好溫暖！」

「感謝307號班次的司機先生❤」一名媽媽17日在臉書「爆廢公社」中發文，她表示上週末時，她和老公小孩一起去逛新北耶誕城，乘坐307號公車時，看到車上擠滿了乘客，內心就已經做好要站全程的心理準備。

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沒想到，司機看到他們一家上車、先生還抱著小小孩，立刻就用廣播系統公告「有奶爸上車了，麻煩讓一個位置給這個奶爸坐。」原PO聽到這突如其來的廣播，當下還覺得有點不好意思，不過隨後還真的有好心人讓出座位給他們，讓她一雙年幼的兒女能夠坐著安全抵達目的地。

▲乘客們最後讓出了2個博愛座。（示意圖／記者屠惠剛攝）

原PO指出，後來老公要她抱小孩坐著，自己站著就好；而她也在文末再次感謝讓位的陌生人和司機先生，讓她心裡倍感溫暖。

暖心文曝光後，網友們紛紛大讚，「住在板橋時都是坐這班公車，307的司機都很暖心」、「這種司機已經不多了，值得讚賞」、「開玩笑，307是雙北傳奇公車欸」、「大心的司機」、「可以的話可以記他們的姓名，然後跟公司表揚，他們會有嘉獎喔」。

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