美5歲男孩出席領養聽證會　全班同學「最暖見證」舉愛心支持

▲▼全班同學出席美國5歲男童領養聽證會。（圖／翻攝自臉書Kent County, Michigan，下同）

記者康心禹／綜合報導

美國密西根州（Michigan）一名5歲男孩邁克爾（Michael Clark），在當地時間5日和養父母一起出席領養聽證會；特別的是，當天邁克爾整個幼兒園班裡的同學都來見證這特別的一刻，坐在他身後的觀眾席上，揮舞著紅心支持他。當日為肯特縣（Kent County, Michigan）的年度領養日，共有37位小朋友正式通過法律程序，加入新家庭。

據CNN報導，邁克爾從去年感恩節開始以養子的身分和養父母住在一起；養母表示，由於收養這件事很快就會確定下來，對邁克爾來說絕對是非常重要的一天，幼稚園老師向她提議「全班一起出席見證」這個想法，兩人達成共識。

養父表示，邁克爾特別邀請全班同學和老師一同前來出席領養聽證會，「他說同學們也是他的家人，很想大家都一起來。」同學在聽證會上也大膽向法官講出自己出席的原因，「邁克爾是我的最好朋友」、「我叫莉莉，我愛邁克爾。」邁克爾的老師也表示，大家都是一家人，「基因不一定是一個家庭需要的，家是支持和愛組成的。」

這對養父母也表示，他們很欣慰麥克有這麼多朋友。養父還說，當天的法官表示，這是她第一次在法庭主持整個幼兒園班級的聽證會。