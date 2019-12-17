永福創校104年校慶一起做公益　從運動與閱讀形塑好品格！

▲ 台南市永福國小創校104年校慶，校慶運動會時更以「親子奥林匹克體適能運動」和不同身心特質的小朋友們一同學習成長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市永福國小創校104年校慶，今年為了響應 「國際身障者日」與 身心障礙者權利公約在台灣推行5週年，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動，校慶運動會時更以「親子奥林匹克體適能運動」和不同身心特質的小朋友們一同學習成長！

更特別的是，連續6年協助市政府兒福中心義賣助學手札，更值得一提的是今年更首度結合「四草社區─淨善境美」的淨灘環保愛地球活動，於校慶運動會中帶領親師生進行國教新課綱「核心素養」能力的實境體驗活動！



永福國小創校104週年運動會校慶活動，除了在校慶系列活動中辦理友善校園及特教宣導外，同時結合公益連續6年在校慶運動會當天義賣市政府兒福中心助學手札，活動上午開幕即吸引家長和校友及民眾前往參加，校方每年在12月結合學校特色課程和各項民間資源，辦理身障宣導活動和關懷弱勢寒冬送暖募款，活動精彩豐富也深耕發展，近年來也獲得成效！！

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永福校慶今年更特別的是設計以「親子奥林匹克體適能運動」為主軸的校園實境解謎闖闗活動，一早開始就吸引永福家長和小朋友一同闖關，從古羅馬競技運動中的「射擊」「射箭」「馬拉松大跑步」發想，再加入近代的「曲棍球」「棒球」「足球」「控球比賽」等球類運動，永福的小運動家們要以班級或家庭為單位在校圖中「運動兼動腦」參與校園實境解謎的闖闗活動。

永福校長楊淑晏說，練完這幾關再搭配校方以國教新課綱「核心素養」課程融入設計的「淨善境美」體驗活動，永福的孩子們一定會蛻變成能文能武的「蓋世奇才」！

今年永福適逢校舍重建工程，校園中雖有多處工地，校方也重新設計校慶系列活動，再搭配國際身障者日的宣導與各項公益活動與實境趣味競賽、靜態美展參觀和親子手作體驗活動，再加上校園闖關活動，孩子們和家長都是元氣滿滿外加氣喘吁吁的過關。一位特教兒小美的媽媽也說，看到來賓和孩子們一起熱舞，心中滿滿的感動，大家一同努力參與各項活動，特教融合教育在永福就是成功的典範！

永福在校慶系列活動中結合「特教宣導」已有近20年的歷史，今年重點放在融合教育與自閉症、情緒障礙與智能障礙的宣導，到場的中西區蕭泰華區長也特別感謝永福老師和家長對孩子的付出與訓練，讓孩子不僅在課業或是才藝方面，都有很好的表現。校長楊淑晏也說，所有陪著身障兒一同學習成長的家長、手足和老師的辛苦歷程更是令人動容！所有學生和老師也是同享榮耀一同獲獎一同成長！