第三屆「一星衣益 」公益活動大江展開　3880件義賣商品歡迎購

▲大江舉辦「一星衣益 」公益活動，義賣所得悉捐「真善美社會福利基金會」。（圖／大江提供）



記者楊淑媛／桃園報導

第三屆「一星衣益．讓愛傳遞」義賣活動，12月20日起迄22日連續3天於大江購物中心展開。大江表示，今年活動號召館內280家知名品牌，加入做公益的行列，連續三天預計展售3880件義賣商品，愛心公益價一折起，不少廠商發揮愛心推出「千元有找」超值商品，讓消費民眾寒冬送暖，購物更有意義。

大江表示，推出的「千元有找」超值商品包括：挑戰者汽車美容券、均岱鍋具、愛迪達後背包、愛樂園腳踏車等，活動期間邀請10名藝人網紅蒞臨現場義賣二手衣物攜手獻愛心，義賣所得將捐贈至「真善美社會福利基金會」的「憨樂生活村計畫」，幫助老憨兒們建立自給自足的村落，降低社會問題的發生。

大江購物中心第三屆「ㄧ星衣益」義賣活動，今年特別邀請廣受年輕人歡迎的10位藝人網紅共襄盛舉，義賣活動的連續三天下午一點至五點，舉辦「名人愛心二手拍」拍賣個人私藏二手衣物，其中網紅曾玄玄、小牛、夏曼娣、黃沐妍(小豬)都是連續二年參與二手拍賣會。

而參與活動的藝人模特兒們為促成這次的活動，積極熱心地在個人社群網站宣傳，同時擔心衣物原價售出造成粉絲們經濟上的負擔，所以現場販售的二手衣物都以愛心價甚至最低一折售出，粉絲不但有機會近距離與偶像合照，還能以響應愛心價添購行頭，為弱勢團體盡一份心力。

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