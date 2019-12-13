善耕365／「明」「盲」爵士樂團顛覆想像　卻面臨生存危機！

圖、文／善耕365

你聽過視障樂手組成的爵士樂團嗎？

《Life爵士樂團》的演奏曾被觀眾讚譽為“音樂舞台劇的水準”。但如今，這個樂團卻面臨到營運困難，活動短缺的問題......。《Life爵士樂團》是一個「明」與「盲」組合，從2002年成立至今，已成軍10多年，樂團成員由幾位專業的視障樂手、一位愛好音樂的眼科醫生，以及一位樂團講師所組成，他們一同為熱愛的音樂與夢想努力。

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用同情與憐憫的心態看待表演 對他們並不公平

《Life爵士樂團》，因視障的身分常被以同情心態看待，這對他們而言並不公平！雖然他們是視障樂團，但所表現出來的音樂跟專業樂團的水準並駕齊驅，樂團講師文君說：「身障者要的不是同情與憐憫，Life爵士樂團雖然有部份團員是視障 但我們跟一般專業的樂團沒有什麼不一樣，更有著充沛的生命力及樂觀的生命態度」。

《Life爵士樂團》顛覆一般人對視障樂團只有在舉辦公益活動，才會被邀請演出的既定想像，《Life爵士樂團》為公益與專業樂團之間的綜合體。但很殘酷的現實處境就是，大家一聽到視障樂團很自然地會先歸類在公益性質，也因此樂團很難去突破目前這個「圈子」。



團長柏毅說：「希望大家看我們音樂時，不只是因為公益或是抱持著給予機會的心態，我希望是基於需要很棒的表演而找到我們。不是說視障團體的表演就是比較受同情、悲情的，我們在做的音樂是有感動、有溫馨，更多的是有歡樂以及正向的激勵。」

困難總是悄悄找上門 不停考驗著這群人

一路走來，《Life爵士樂團》幾經困難與挫折，面對合作伙伴的離世，每年自主籌辦的公益音樂會因而停擺，以及在大環境的影響之下演出活動機會銳減，在在考驗著他們對於音樂的堅持與信念。但面對難關，《Life爵士樂團》不曾像命運妥協與低頭，音樂會停辦，他們就積極地向外尋找其他演出機會；更用自身故事做為生命教育演講的題材，讓更多人明白「上帝關起你一扇門，這群不向命運低頭的樂手們，在黑暗中摸索推開一扇屬於自己的窗」，這段話是他們最好的人生寫照。

我們的視界不只有黑白 我們的世界更多采

「樂團的存在是有使命與意義的」 — 團長柏毅說。樂團用音樂傳遞愛與正念，幫助失去方向的人們，探索生命、找尋人生方向，陪伴你我找到自身價值。擁有生命力音樂的《Life爵士樂團》，讓民眾重拾生活信心。他們期許透過音樂鼓勵年輕的學生和社會大眾去突破自己，勇敢追逐夢想，讓更多人去理解、協助、尊重與自己不一樣的存在。

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團 名：Life爵士樂團

聯絡方式：0935-783-976 吳先生

服務項目：薩克斯風演奏、教學、特殊、生命教育講座、各類型音樂企劃演出

樂團信箱：lifejazzsax@yahoo.com.tw

粉絲專頁：Life爵士樂團

(原文連結：「明」「盲」爵士樂團顛覆想像 卻面臨生存危機！)