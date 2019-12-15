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林鄭月娥抵北京述職！16日見習近平、李克強　港媒預估：將更換部分官員

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥14日抵達北京。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

香港特首林鄭月娥昨（14）日抵達北京展開為期4天的述職行程，港媒指出，林鄭月娥將在16日分別向中共中央總書記習近平、大陸國務院總理李克強交代過去一年香港的狀況、港府來年的施政方針等，她也會匯報先前香港社會所發生的事件。據悉，當特首述職返港後，北京政府可能會宣布更換部分決策官員。

香港民意研究所先前發布的一項民調顯示，自從「反送中」爭議爆發後，林鄭月娥的支持率就只剩9.9%。林鄭14日在臉書發文表示，「我們與市民對話的誠意沒有改變，管治團隊會繼續積極籌備下一次『社區對話』，亦會繼續推展不同形式的對話，誠心聆聽市民的心聲。」

▼外界好奇習近平（右）會向林鄭月娥（左）下達哪些新的指示。（圖／新華社）

▲▼習近平會見林鄭月娥　「中央對你是高度信任的」。（圖／新華社）

外界相當好奇的是，習近平是否會在會面期間，針對香港局勢向林鄭發出新的指示？全國人大常委譚耀宗認為，習近平在公開會面中，一般只會提出較宏觀的要求及大原則，不會談及過多細節。中國全國政協香港區委員劉兆佳則推特，習近平會要求港府加大力度止暴制亂，及強化愛國陣營在區選中敗陣後的士氣。

報導提到，林鄭月娥離開香港的這段期期間，將由政務司司長張建宗代理行政長官。張建宗14日受訪時表示，據他了解，特首會在16日才見到（國家）主席，大家要等待她報告的情況，「我想他們會見後，根據以往都會與大家交代。實際上的情況是怎樣、主席有什麼說話，行政長官每一次都會跟大家交代。」

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