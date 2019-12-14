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屯門3男試爆「遙控炸彈」　疑要在「集會遊行中襲擊」

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▲▼屯門3男試爆「遙控炸彈」　疑要在「集會遊行中襲擊」。（圖／翻攝港警臉書）

▲港警逮補3名自製炸彈的男子，召開記者會說明情況。（圖／翻攝港警臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方14日上午在屯門逮補3名正在試爆遙控炸彈的男子，其中1人為中學實驗室助理，並查獲爆破裝置、防彈衣、防毒面具等物品。對於3人自製炸彈之目的，還有是否有參與「反修例」活動，港警表示，案件尚在調查過程中，目前不便透露。

香港「有組織罪案及三合會調查科」高級警司李桂華下午在記者會上表示，警方接獲線報後，於上午埋伏在屯門龍門路環保園周圍，發現3名男子正在試爆遙控炸彈，隨即上前逮人，3人都是大陸籍，年齡在27至40歲間，2人無業，1人為中學實驗室助理。

警方也在現場發現直徑4、5吋的爆炸痕跡，並查獲爆炸裝置、盾牌、防彈衣、防毒面具等物品。李桂華指出，現場測試的爆炸品數量不多，根據情報，應該是為了改善爆炸能力進行試驗，以便在未來的集會遊行中用以襲擊。

李桂華還說，擁有爆炸品可判監禁14年，若發生爆炸的話可判終身監禁，3人試爆的過程中，附近有許多郊遊的人經過，爆炸沒有方向性，很可能傷及無辜，是很不負責的危險行為。

不過，對於3人自製炸彈的目的，還有是否參與有「反修例」活動，港警表示，案件尚在調查過程中，目前不便透露。

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