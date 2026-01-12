　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

▲AI生成圖獲上海攝影比賽冠軍。（圖／翻攝微博，下同）

▲AI生成圖獲上海攝影比賽冠軍。（圖／翻攝微博，下同）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸攝影比賽出現AI造假得到冠軍的重大爭議。由5名專業評委一致選出的冠軍作品《騎樓陽光》，事後遭網友質疑並指出，該作品實為AI生成圖片，而非實際拍攝的攝影作品，引發輿論譁然。

AI生成圖獲攝影比賽冠軍

綜合陸媒報導，這場攝影比賽結果於1月6日揭曉，奪得第一名的《騎樓陽光》，捕捉到一名手提鳥籠的老人行走在巷道中，陽光灑落在身上的金黃瞬間，整體構圖與光影效果獲得評委高度肯定；然而，隨著作品在網路上流傳，卻被網友輕鬆戳破假象。該網友將圖片亮度與細節調高後，發現巷道兩側簡體中文多處呈現亂碼，是AI生成常見錯誤之一；此外，網友也指出，畫中老人提著鳥籠的手部細節明顯異常，手指與手掌結構無法自然銜接。

▲▼AI生成圖獲上海攝影比賽冠軍。（圖／翻攝微博）

評審避未回應

此次比賽評審陣容包括藝術家楊智一、空間設計師周光明、上海市美術家協會會員楊建勇、上海文藝評論家協會副主席張立行，以及石庫門攝影協會副會長趙偉等5人，都具備藝術與攝影相關背景，卻仍未能識破AI生成影像，反而將其評選為冠軍，引發外界對評審機制與專業判斷的質疑。

事件曝光後，主辦單位悄悄撤下《騎樓陽光》相關資訊，將原本獲得第二名的作品《陸家嘴》遞補為第一名；然而對於評審疏失，至今沒有任何回覆。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

【誰一直偷喝我家水？】今天終於抓到亞洲輝椋鳥現行犯！

大陸熱門新聞

全紅嬋PO留長髮近照　少女感爆棚

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

林昀儒大逆轉奪冠　中媒評「強敵」

「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山再賺百億

陸官方文件首曝「殲-10CE」實戰擊落多架戰機　自己無一損失

高中老師出題：一字證明你不是AI

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品 笑臉變委屈成功逆襲

陸網友「與AI聊色」！開發者竟被判刑

中國巴菲特談泡泡瑪特：看不懂這家公司

陸巧可力廣告「小熊變大了...握不住了」挨批擦邊 道歉聲明甩鍋AI

他幫茶顏悅色換燈具「觸電身亡」

陳志遭捕後「太子集團」房地產項目被禁售

陸全國52件文物丟失被盜資訊 貴州省博29件居首...最早溯至1986年

更多熱門

相關新聞

不是AI股都能賺　冠軍操盤手揭2026輸贏分水嶺

不是AI股都能賺　冠軍操盤手揭2026輸贏分水嶺

2025年台股在關稅政策反覆測試，市場信心劇烈擺盪下，走得相當顛簸，卻也讓主動式操盤價值重新被市場看見。00981A（主動統一台股增長）基金經理人陳釧瑤，在高波動環境下繳出亮麗績效，以逼近7成報酬率稱霸台股ETF。本刊特別專訪這位冠軍操盤手，解析2026台股動向。

威天宮首創　「帶著帝君去旅行」攝影比賽

威天宮首創　「帶著帝君去旅行」攝影比賽

高中老師出題：一字證明你不是AI

高中老師出題：一字證明你不是AI

日本MotoGP重機賽車手小椋藍來台

日本MotoGP重機賽車手小椋藍來台

全球首例！憂AI生成「深偽不雅圖」　印尼封鎖馬斯克旗下Grok

全球首例！憂AI生成「深偽不雅圖」　印尼封鎖馬斯克旗下Grok

關鍵字：

AI攝影比賽上海

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面