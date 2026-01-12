AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

▲AI生成圖獲上海攝影比賽冠軍。（圖／翻攝微博，下同）



記者張靖榕／綜合報導

中國大陸攝影比賽出現AI造假得到冠軍的重大爭議。由5名專業評委一致選出的冠軍作品《騎樓陽光》，事後遭網友質疑並指出，該作品實為AI生成圖片，而非實際拍攝的攝影作品，引發輿論譁然。

AI生成圖獲攝影比賽冠軍

綜合陸媒報導，這場攝影比賽結果於1月6日揭曉，奪得第一名的《騎樓陽光》，捕捉到一名手提鳥籠的老人行走在巷道中，陽光灑落在身上的金黃瞬間，整體構圖與光影效果獲得評委高度肯定；然而，隨著作品在網路上流傳，卻被網友輕鬆戳破假象。該網友將圖片亮度與細節調高後，發現巷道兩側簡體中文多處呈現亂碼，是AI生成常見錯誤之一；此外，網友也指出，畫中老人提著鳥籠的手部細節明顯異常，手指與手掌結構無法自然銜接。

評審避未回應

此次比賽評審陣容包括藝術家楊智一、空間設計師周光明、上海市美術家協會會員楊建勇、上海文藝評論家協會副主席張立行，以及石庫門攝影協會副會長趙偉等5人，都具備藝術與攝影相關背景，卻仍未能識破AI生成影像，反而將其評選為冠軍，引發外界對評審機制與專業判斷的質疑。

事件曝光後，主辦單位悄悄撤下《騎樓陽光》相關資訊，將原本獲得第二名的作品《陸家嘴》遞補為第一名；然而對於評審疏失，至今沒有任何回覆。