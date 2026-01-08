　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

▲海底撈「小便事件」唐姓當事人與家屬登報道歉。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲海底撈「小便事件」唐姓當事人與家屬登報道歉。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海海底撈2025年發生的兩名17歲少年「桌上小便」事件，引起輿論譁然，法院宣判後，事隔近一年出現最新進展。唐姓「當事人」與其父母，已依法院判決要求，透過法院機關報刊登道歉聲明，向業者及社會大眾致歉。案件經法院審理後，除認定不當行為侵害餐廳權益，也要求當事人承擔相應民事賠償責任。

▲▼海底撈尿鍋事件。（圖／翻攝自微博）

▲海底撈尿鍋事件。（圖／翻攝自微博）

《澎湃新聞》報導，2026年1月8日，《人民法院報》第3版刊登了海底撈小便當事人唐某及其父母的道歉聲明。唐某在道歉聲明中稱，「我深刻認識到自己的錯誤行為，在此向四川新派餐飲管理集團有限公司、上海撈派餐飲管理有限公司表示真誠的歉意。我也接受到了來自家長、學校、公安、法院，以及網路廣大消費者的批評與教育，我會吸取深刻的教訓，改過自新。」

據了解，事件發生於2025年2月24日凌晨，唐某與吳某酒後前往海底撈餐廳用餐，兩人在包廂內先後跳到桌上朝火鍋尿尿並互拍影片，吳男多天後將影片PO上網路，引起網友瘋狂轉貼並留言撻伐。

事件升級後，海底撈一狀將兩人告上法院，經上海黃浦區人民法院審理後，判令兩名少年及其監護人須公開道歉，並賠償餐具損耗、清洗消毒、營業與商譽損失，同時，判賠220萬元人民幣（約993萬元新台幣），判決已正式生效。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光
快訊／曹西平乾兒子發4點最新聲明！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢　夜間關爐省錢只能靠電熱毯

陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金　被害人看警察上門才知被騙

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面　醫院檢查暫無毒品戒斷反應

中國增購10船美國大豆　累計總量接近1000萬噸

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢　夜間關爐省錢只能靠電熱毯

陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金　被害人看警察上門才知被騙

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面　醫院檢查暫無毒品戒斷反應

中國增購10船美國大豆　累計總量接近1000萬噸

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

炒房不如炒股？　法拍數據揭資金轉向

07LINE韓星高中畢業啦！　IVE Leeseo羞曝成年願望

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

大陸熱門新聞

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面 醫院檢查暫無毒品戒斷反應

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸男飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

更多熱門

相關新聞

撞死「肇事主因」　仍賠530萬獲緩刑

撞死「肇事主因」　仍賠530萬獲緩刑

台中一名吳男先前駕車搶快左轉，撞上對向直行、闖紅燈且酒駕上路的石姓騎士，最終導致石男傷重死亡。吳男與石男家屬達成530萬賠償，並且已經給付強制險理賠200萬。法院認為，石男是肇事主因，考量雙方已經達成賠償約定，近日判吳男過失致死罪6月、緩刑2年。

無照累犯飆速撞死重機男大生　判1年10月賠275萬

無照累犯飆速撞死重機男大生　判1年10月賠275萬

越南移工水果刀刺死泰國小王上訴被駁回

越南移工水果刀刺死泰國小王上訴被駁回

雅速達4死大火　2負責人判刑

雅速達4死大火　2負責人判刑

趁女同事吃安眠藥熟睡性侵　淫男判刑3年4月

趁女同事吃安眠藥熟睡性侵　淫男判刑3年4月

關鍵字：

海底撈小便判決道歉賠償尿鍋

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面