陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

▲海底撈「小便事件」唐姓當事人與家屬登報道歉。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海海底撈2025年發生的兩名17歲少年「桌上小便」事件，引起輿論譁然，法院宣判後，事隔近一年出現最新進展。唐姓「當事人」與其父母，已依法院判決要求，透過法院機關報刊登道歉聲明，向業者及社會大眾致歉。案件經法院審理後，除認定不當行為侵害餐廳權益，也要求當事人承擔相應民事賠償責任。

▲海底撈尿鍋事件。（圖／翻攝自微博）

《澎湃新聞》報導，2026年1月8日，《人民法院報》第3版刊登了海底撈小便當事人唐某及其父母的道歉聲明。唐某在道歉聲明中稱，「我深刻認識到自己的錯誤行為，在此向四川新派餐飲管理集團有限公司、上海撈派餐飲管理有限公司表示真誠的歉意。我也接受到了來自家長、學校、公安、法院，以及網路廣大消費者的批評與教育，我會吸取深刻的教訓，改過自新。」

據了解，事件發生於2025年2月24日凌晨，唐某與吳某酒後前往海底撈餐廳用餐，兩人在包廂內先後跳到桌上朝火鍋尿尿並互拍影片，吳男多天後將影片PO上網路，引起網友瘋狂轉貼並留言撻伐。

事件升級後，海底撈一狀將兩人告上法院，經上海黃浦區人民法院審理後，判令兩名少年及其監護人須公開道歉，並賠償餐具損耗、清洗消毒、營業與商譽損失，同時，判賠220萬元人民幣（約993萬元新台幣），判決已正式生效。