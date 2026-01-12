傾盆大暴雪！銀裝煙台積雪20cm　居民直呼：下到「冒煙」了

記者廖翊慈／綜合報導

山東煙台、威海近日遭遇入冬以來最強暴雪，10日在強風助長下出現罕見的「地面冒煙」景象，畫面在網路上瘋傳。當地民眾形容，狂風捲起積雪在地表翻滾，遠看宛如白色煙霧瀰漫，「能見度一下子掉到什麼都看不清。」

據《大皖新聞》報導，這場冷流暴雪主要集中在膠東半島北部沿海地區。截至11日，威海市區積雪深度達21公分，刷新今冬新高，煙台市區積雪也超過10公分，牟平區達14公分，部分時段3小時降雪量超過12毫米，並伴隨8至9級強陣風。

▲居民表示，下沒幾小時，地面出現如此厚度的積雪。（圖／翻攝自微博）

所謂「地面冒煙」，其實是氣象學上的「雪霧」現象。氣象部門指出，當地表積雪達10公分以上、風力達7級以上、氣溫低於零下5度時，鬆散積雪會被強風水平捲起，在低空形成濃密雪霧，遠看宛如地面不斷冒出白煙。

此次降雪也呈現出明顯的區域落差。煙台北部沿海與威海成為暴雪核心區，但百公里外的青島卻幾乎未見降雪，凸顯冷流雪「範圍小、強度大」的特性。

▲居民形容，漫天大雪如鵝毛紛飛。（圖／翻攝自微博）

氣象專家分析，這波強降雪與典型冷流雪機制有關。西伯利亞冷空氣南下，氣溫降至零下15度至20度，流經仍有5度以上的渤海海面，巨大的海氣溫差促使水氣迅速蒸發並凝結成雪；同時，膠東丘陵與昆嵛山地形抬升氣流，進一步放大降雪效率。統計顯示，冷流雪占煙台冬季總降雪量超過8成。

威海10日至11日期堅，部分時段降雪強度達「短時極端暴雪」等級，密集雪片在狂風中橫掃街道，能見度一度降至50公尺以下，網友形容宛如「黑雪」或「倒整桶雪」。

▲能見度相當低。（圖／翻攝自微博）

因應惡劣天候，威海市氣象台連續發布暴雪橙色及道路結冰橙色預警，高速公路部分路段封閉，300多名交警全員上線疏導交通，相關單位也提醒民眾非必要避免外出，以策安全。