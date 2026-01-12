　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

傾盆大暴雪！銀裝煙台積雪20cm　居民直呼：下到「冒煙」了

記者廖翊慈／綜合報導

山東煙台、威海近日遭遇入冬以來最強暴雪，10日在強風助長下出現罕見的「地面冒煙」景象，畫面在網路上瘋傳。當地民眾形容，狂風捲起積雪在地表翻滾，遠看宛如白色煙霧瀰漫，「能見度一下子掉到什麼都看不清。」

據《大皖新聞》報導，這場冷流暴雪主要集中在膠東半島北部沿海地區。截至11日，威海市區積雪深度達21公分，刷新今冬新高，煙台市區積雪也超過10公分，牟平區達14公分，部分時段3小時降雪量超過12毫米，並伴隨8至9級強陣風。

▲地面積雪。（圖／翻攝自微博）

▲居民表示，下沒幾小時，地面出現如此厚度的積雪。（圖／翻攝自微博）

所謂「地面冒煙」，其實是氣象學上的「雪霧」現象。氣象部門指出，當地表積雪達10公分以上、風力達7級以上、氣溫低於零下5度時，鬆散積雪會被強風水平捲起，在低空形成濃密雪霧，遠看宛如地面不斷冒出白煙。

此次降雪也呈現出明顯的區域落差。煙台北部沿海與威海成為暴雪核心區，但百公里外的青島卻幾乎未見降雪，凸顯冷流雪「範圍小、強度大」的特性。

▲居民形容，漫天大雪如鵝毛紛飛。（圖／翻攝自微博）

▲居民形容，漫天大雪如鵝毛紛飛。（圖／翻攝自微博）

氣象專家分析，這波強降雪與典型冷流雪機制有關。西伯利亞冷空氣南下，氣溫降至零下15度至20度，流經仍有5度以上的渤海海面，巨大的海氣溫差促使水氣迅速蒸發並凝結成雪；同時，膠東丘陵與昆嵛山地形抬升氣流，進一步放大降雪效率。統計顯示，冷流雪占煙台冬季總降雪量超過8成。

威海10日至11日期堅，部分時段降雪強度達「短時極端暴雪」等級，密集雪片在狂風中橫掃街道，能見度一度降至50公尺以下，網友形容宛如「黑雪」或「倒整桶雪」。

▲▼煙台暴雪下冒煙了。（圖／翻攝自微博）

▲能見度相當低。（圖／翻攝自微博）

因應惡劣天候，威海市氣象台連續發布暴雪橙色及道路結冰橙色預警，高速公路部分路段封閉，300多名交警全員上線疏導交通，相關單位也提醒民眾非必要避免外出，以策安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

大陸熱門新聞

全紅嬋PO留長髮近照　少女感爆棚

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

林昀儒大逆轉奪冠　中媒評「強敵」

「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山再賺百億

陸官方文件首曝「殲-10CE」實戰擊落多架戰機　自己無一損失

高中老師出題：一字證明你不是AI

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品 笑臉變委屈成功逆襲

陸網友「與AI聊色」！開發者竟被判刑

中國巴菲特談泡泡瑪特：看不懂這家公司

陸巧可力廣告「小熊變大了...握不住了」挨批擦邊 道歉聲明甩鍋AI

他幫茶顏悅色換燈具「觸電身亡」

陳志遭捕後「太子集團」房地產項目被禁售

陸全國52件文物丟失被盜資訊 貴州省博29件居首...最早溯至1986年

更多熱門

相關新聞

歐洲大雪奪6命　數百航班取消

歐洲大雪奪6命　數百航班取消

歐洲近日遭逢猛烈降雪與嚴寒冰封，引發各地交通大規模癱瘓，目前已知有6人因天氣相關意外不幸喪生。在極端氣候下，路面「黑冰」（Black ice）導致法國多起奪命車禍；波士尼亞則有民眾被積雪壓垮的路樹砸死。目前全歐有數百個航班取消，數千名旅客被迫滯留機場，混亂情況預計將持續至7日。

中國多地氣溫創新低　居民：出門像進冷凍庫

中國多地氣溫創新低　居民：出門像進冷凍庫

暴雪TGA拋重磅新職業聖騎士

暴雪TGA拋重磅新職業聖騎士

山東「安格斯養牛場」開業兩年不見半頭牛 遭爆盜採礦石牟利

山東「安格斯養牛場」開業兩年不見半頭牛 遭爆盜採礦石牟利

日韓急凍！暴雪癱瘓首爾　東京1.2度創新低

日韓急凍！暴雪癱瘓首爾　東京1.2度創新低

關鍵字：

暴雪地面冒煙威海煙台山東

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面