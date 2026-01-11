17公分「超粗地瓜」塞進肛門！陸老翁半夜爆痛掛急診　醫師看傻了

▲大陸四川61歲的男子將長17公分、直徑6至7公分的地瓜塞入肛門。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

大陸四川省近日就發生一起離奇事件，一名61歲男子疑因不明原因，將一根長約17公分、直徑約6至7公分的地瓜塞入肛門，結果異物卡在直腸深處無法取出，導致劇烈腹痛，最終緊急送醫，經開腹手術才成功取出，引發外界關注。

深夜塞入地瓜凌晨痛到就醫

根據陸媒報導，事件發生在四川成都，該名男子於深夜11時自行將地瓜放入體內，起初未立即出現異狀，但至凌晨4時腹部疼痛愈發劇烈，已無法忍受，才前往當地肛腸專科醫院求診。院方檢查後確認，異物卡在直腸深處，患者無法自行排出。

多次嘗試取出失敗改採開腹手術

接手治療的肛腸皮膚科副主任徐國林指出，由於地瓜體積過大、表面滑順，醫療團隊嘗試以搗碎異物、輔助工具等方式取出，但均未成功。經與患者溝通並取得同意後，醫師決定採取「中轉開腹」手術，從腹部切開，最終才順利將地瓜完整取出，手術過程順利。

醫師提醒勿自行處理異物

醫師也藉此案例提醒，將異物塞入肛門或自行嘗試取出卡住的物品，皆具有高度風險，可能造成腸道破裂、出血或感染等嚴重併發症。若發生類似狀況，應立即就醫，由專業醫療人員評估與處理，切勿延誤或自行處置，以免加重傷害。