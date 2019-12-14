林鄭月娥赴北京述職　預計16日會習近平「匯報今年工作」

▲林鄭月娥11月赴北京與習近平會面。（圖／新華社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥14日上午出發赴北京，展開為期4日的述職行程，於中午抵達下塌酒店。據了解，林鄭月娥將向國家領導人匯報香港的經濟、社會與政治方面在過去一年的情況、未來一年的工作規劃，並預計在16日與大陸國家主席習近平、總理李克強會面。

大批媒體一早便在機場等待林鄭月娥現身，但她並未回應媒體提問，只簡單打了招呼。中午抵達北京後，同樣也沒有多說，直接就前往下塌的飯店。有消息指出，林鄭月娥下午之後將與身兼中共中央港澳工作協調小組組長的國務院副總理韓正會面。

▼林鄭月娥去年6月會見韓正。



林鄭此行會在北京停留至17日，而在這四天之中，最受關注的就是16日（周一），預料林鄭月娥將分別與大陸國家主席習近平、總理李克強會面，匯報香港過去一年經濟、社會與政治方面的情況，及未來一年的工作規劃，並聽取中央對香港發展，包含參與大灣區及「一帶一路」的指示。

此外，香港政務司司長張建宗14日受訪時表示，據他了解，特首會在16日才見到（國家）主席，大家要等待她報告的情況，「我想他們會見後，根據以往都會與大家交代。實際上的情況是怎樣、主席有甚麼說話，行政長官每一次都會跟大家交代。」