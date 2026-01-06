全球首台二氧化碳發電機組投入商用　總設計師自豪：領先別人五年

▲貴州六盤水的「超碳一號」啟動商用。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸能源科技領域再出現重大突破，全球首台以超臨界二氧化碳作為熱力循環介質的發電機組「超碳一號」近日在貴州六盤水正式投入商業運轉。此項技術被視為最新發電路線之一，總設計師黃彥平指出，這項成果不僅填補全球商用空白，也讓大陸在該領域取得技術領先優勢，他也自豪地表示，「明確領先別人五年。」

《央視新聞》報導，位於貴州六盤水的首鋼水城鋼鐵廠2×15兆瓦燒結餘熱發電機組，從外表看，與其他燒結餘熱發電機組並無太大差別，實際上卻有天壤之別，它首次採用超臨界二氧化碳作為熱力循環介質實現高效發電，是全球首台商用超臨界二氧化碳發電機組，被命名為「超碳一號」示範工程。

黃彥平表示，研究團隊是目前全球唯一能讓超臨界二氧化碳發電機組實現滿功率、長時間穩定可靠運行的團隊，相關工程成果也是全球首次完成工業化商業運轉，技術含金量「領先別人五年」。

相較於目前火力發電、核能與工業餘熱發電普遍使用水蒸氣作為循環介質，超臨界二氧化碳發電改以高溫高壓狀態下的二氧化碳推動渦輪機運轉，具備效率高、體積小、啟動與調節速度快、節能減排等優勢。

以「超碳一號」示範工程為例，其設備佔地僅為原蒸汽發電機組的一半，但整體發電效率提升超過85%，淨發電量增加五成以上，並可突破傳統發電技術在應用場景上的限制，未來在工業餘熱利用、新能源儲能與特定發電需求領域具備廣泛應用潛力。

黃彥平團隊在研究過程中，面臨的最大瓶頸在於換熱技術，二氧化碳的換熱能力僅為水的約三分之一，必須開發具備超大換熱面積、同時滿足耐壓與耐腐蝕需求的新型換熱器，而相關製造設備在大陸一度找不到可行廠商。

隨著「超碳一號」示範工程正式商轉，企業每年可額外發電逾7000萬度，增加發電收入近3000萬元人民幣。黃彥平強調，透過在實際工業場景長時間運行，不僅為企業創造效益，也完成了從理論、實驗室到工程應用的完整驗證，讓這項技術真正走出實驗室，邁入產業化階段。