「17cm地瓜爆菊」取不出！男痛到掛急診　醫驚：攪碎仍難解

▲男子將17公分地瓜塞體內。（圖／Unsplash）

文／CTWANT

世上無奇不有，新聞時常爆出有人將各式異物塞入下體或肛門的事件，舉凡杯子、椰子、到蔬果等各種物品都有案例。近日，大陸四川就發生一起罕見事件，一名61歲男子竟將一根長約17公分的地瓜塞入「肛門」，最後因疼痛難耐緊急就醫，由醫師開腹手術才順利取出。

根據《縱覽新聞》報導，四川成都一名 61 歲男子日前自行將一根「長約 17 公分、直徑約 6–7 公分的地瓜」 塞入肛門，引發劇烈腹痛無法自行取出，緊急前往當地肛腸專科醫院就診。據該院肛腸皮膚科副主任徐國林醫師表示，該名患者是於夜間11點將地瓜放入體內，但到了凌晨4點開始肚子劇痛難耐，最後才決定求醫。

▲地瓜長約17公分、直徑6~7公分。（圖／翻攝自微博）

據了解，院方接手後嘗試多種取出方法，包括直接搗碎異物、採用紅酒開瓶器輔助等方式，可惜皆無法成功取出地瓜，主要是因該異物尺寸過大且形狀滑順，卡在直腸深處難以取出。最終，經與患者充分溝通且同意後，醫師採取 「中轉開腹」的手術方式，從腹部切開才順利將地瓜取出。

醫師提醒，肛門塞入異物具有風險，也強烈不建議自行嘗試取出卡住的異物，以免造成腸壁受傷或更嚴重併發症，若發生類似情況，應儘速就醫由專業醫療人員處理。



