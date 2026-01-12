　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「17cm地瓜爆菊」取不出！男痛到掛急診　醫驚：攪碎仍難解

▲▼地瓜減重。（圖／Unsplash）

▲男子將17公分地瓜塞體內。（圖／Unsplash）

文／CTWANT

世上無奇不有，新聞時常爆出有人將各式異物塞入下體或肛門的事件，舉凡杯子、椰子、到蔬果等各種物品都有案例。近日，大陸四川就發生一起罕見事件，一名61歲男子竟將一根長約17公分的地瓜塞入「肛門」，最後因疼痛難耐緊急就醫，由醫師開腹手術才順利取出。

根據《縱覽新聞》報導，四川成都一名 61 歲男子日前自行將一根「長約 17 公分、直徑約 6–7 公分的地瓜」 塞入肛門，引發劇烈腹痛無法自行取出，緊急前往當地肛腸專科醫院就診。據該院肛腸皮膚科副主任徐國林醫師表示，該名患者是於夜間11點將地瓜放入體內，但到了凌晨4點開始肚子劇痛難耐，最後才決定求醫。

▲▼ 。（圖／）

▲地瓜長約17公分、直徑6~7公分。（圖／翻攝自微博）

據了解，院方接手後嘗試多種取出方法，包括直接搗碎異物、採用紅酒開瓶器輔助等方式，可惜皆無法成功取出地瓜，主要是因該異物尺寸過大且形狀滑順，卡在直腸深處難以取出。最終，經與患者充分溝通且同意後，醫師採取 「中轉開腹」的手術方式，從腹部切開才順利將地瓜取出。

醫師提醒，肛門塞入異物具有風險，也強烈不建議自行嘗試取出卡住的異物，以免造成腸壁受傷或更嚴重併發症，若發生類似情況，應儘速就醫由專業醫療人員處理。


更多鏡週刊報導
驚！30公分活鱔魚「從肛門鑽進腹腔」　男子臉色慘白衝急診：救救我
挑戰人體極限！男腹痛3天無法排便　照X光驚見肛門塞6CM陶瓷杯
85歲翁「燈炮爆菊」卡體內　拿螺絲起子自救戳到直腸更慘！醫看X光照傻眼了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

大陸熱門新聞

全紅嬋PO留長髮近照　少女感爆棚

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

林昀儒大逆轉奪冠　中媒評「強敵」

「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山再賺百億

陸官方文件首曝「殲-10CE」實戰擊落多架戰機　自己無一損失

高中老師出題：一字證明你不是AI

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品 笑臉變委屈成功逆襲

陸網友「與AI聊色」！開發者竟被判刑

中國巴菲特談泡泡瑪特：看不懂這家公司

陸巧可力廣告「小熊變大了...握不住了」挨批擦邊 道歉聲明甩鍋AI

他幫茶顏悅色換燈具「觸電身亡」

陳志遭捕後「太子集團」房地產項目被禁售

陸全國52件文物丟失被盜資訊 貴州省博29件居首...最早溯至1986年

更多熱門

相關新聞

17公分地瓜塞肛門！他爆痛掛急診　醫看傻

17公分地瓜塞肛門！他爆痛掛急診　醫看傻

大陸四川省近日就發生一起離奇事件，一名61歲男子疑因不明原因，將一根長約17公分、直徑約6至7公分的地瓜塞入肛門，結果異物卡在直腸深處無法取出，導致劇烈腹痛，最終緊急送醫，經開腹手術才成功取出，引發外界關注。

墾丁國旅人數快跌破200萬防線！地方嘆：連雞都快餓死

墾丁國旅人數快跌破200萬防線！地方嘆：連雞都快餓死

地表最強美魔女！60歲「英國陳美鳳」辣穿比基尼

地表最強美魔女！60歲「英國陳美鳳」辣穿比基尼

龍潭驚見「升級版神主牌」闖快車道！ 網虧：這車要16萬

龍潭驚見「升級版神主牌」闖快車道！ 網虧：這車要16萬

出國刷卡回饋！　最划算信用卡一次看懂

出國刷卡回饋！　最划算信用卡一次看懂

關鍵字：

地瓜肛門鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面