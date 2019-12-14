習近平18日赴澳門慶回歸20年　可能宣布「金融中心」轉型政策

▲習近平見澳門特首賀一誠。（圖／澳門新聞局）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平18日至20日將赴澳門，出席慶祝澳門回歸20周年大會，並視察澳門特別行政區。據外媒報導，習近平本次赴澳門將宣布一系列新政策，助澳門把經濟重心從賭場業轉向金融中心；此外，習近平會否發表與香港有關的言論也備受外界關注。

《新華社》14日指出，習近平將於12月18日至20日赴澳門，出席慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。

據《路透社》報導，習近平赴澳門將宣布一系列政策，助澳門將經濟重心從賭場業往金融中心多元化發展，包含成立一個以人民幣計價的證券交易所，加速已在建設中的人民幣結算中心，還有提供一部份珠海橫琴的土地。

報導還提到，澳門的官員把習近平此次的到來，以及將要宣布的政策視為對澳門的「獎賞」，因為澳門不像香港，過去6個月來發生大規模的反政府示威與衝突。

大陸官方將澳門視為「一國兩制典範」，習近平9月接見澳門新任特首賀一誠就曾表示，澳門主權移交20年來成功實踐「一國兩制」，證明完全行得通、辦得到、得人心。官媒《人民日報》也多次發文，肯定「一國兩制」在澳門的成功施行。

從大陸官方對港澳的不同態度，習近平此次赴澳門會否宣布經濟政策備受關注，外界也好奇，未來澳門會否在某種程度上取代香港「金融中心」的功能。