網友翻出蔡英文暖舉...嗆爆韓國瑜、張善政：沒生都比你們懂尊重孩子





▲蔡英文7月過境美國特別徵詢女孩的同意，才在女孩的衣服上簽名。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政12日表示，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，遭批是歧視單身女性。有網友翻出蔡英文過去與小朋友的互動，大讚小英懂得尊重，嗆爆韓國瑜和張善政，「沒生都比你們懂尊重孩子」。

「小英沒生孩子說」引發爭議，不過，張善政不認為自己有歧視，13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。

張善政不認歧視，有網友翻出蔡英文過去與孩子互動的紀錄，大酸韓陣營「反觀」。蔡英文今年7月出訪加勒比海友邦，其中過境紐約時，在中央公園的健走行程，有一位家長請總統替女兒在衣服上簽名。當時，蔡英文堅持蹲下身親自徵得女孩同意，並問女孩名字可以簽在哪裡，最後才在指定的位置上留下簽名。蔡英文堅持「尊重」的舉動，引起網友讚賞。

今年11月，蔡英文到台南合體賴清德，溫馨片刻再出現。蔡英文與賴清德、林俊憲受訪結束後，一位女孩上前想送總統手繪卡片。女孩一臉嬌羞，小英則開心收下卡片。現場媒體問道，「妹妹裡面是什麼？」蔡英文翻了翻卡片，「妹妹上次畫了我的畫像，很像喔！」她接著看了一下卡片內容說，「喔裡面是給我的話，我自己看就好。」

蔡英文收下女孩手繪卡片，不過，為了尊重小女孩的隱私，堅持不把卡片在大庭廣眾下攤開給媒體拍攝，再對照7月時的簽名事件，從小地方展現對「尊重」的堅持。

臉書粉絲專頁「肯腦濕的人生相談室」翻出今年七月新聞，還不忘標記張善政，大酸，「沒生小孩的都比你們懂得怎麼養小孩尊重小孩。」網友則紛紛留言回應，「她真的是讓人值得驕傲的總統」、「這是沒尊重過小孩的人永遠無法理解的事」、「真的！反觀還有自以為很popular的草包還搶小孩的玩具～真的好笑」、「反觀有人在沙灘搶小朋友的玩具 自以為受小孩歡迎」、「有些人生了小孩卻一直在做壞榜樣」。

▼蔡英文11月收下小女孩手繪卡片。（圖／讀者提供）