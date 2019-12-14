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臉書砍「挺韓15萬人社團」！217個粉專＋社團全部消失　韓國瑜競辦說話了

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記者趙蔡州／綜合報導

有網友發現13日在臉書搜不到韓國瑜後援會等社團，臉書回應是台灣有118個粉絲專頁、99個社團及51個多重帳號被移除，原因則是違反社群守則，但詳細的名單則無法公布。對此，韓國瑜競選辦公室表示，呼籲支持者要尊重臉書的規範及決定。

▲12/13韓國瑜台中競總成立造勢大會。（圖／記者白珈陽攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者白珈陽攝）

臉書有使用者13日發現，無法進入「2020韓國瑜總統後援會（總會）」等公開社團，而根據實際測驗結果，若在Google搜尋仍會出現「2020韓國瑜總統後援會（總會）」，附註資訊顯示社團成員超過15萬人，但點進去之後卻出現「很抱歉，目前無法查看此內容」等字樣。

臉書表示，他們在台灣移除118個粉絲專頁、99個社團，還有用來管理上述粉絲專頁與社團的51個多重帳號，上述51個多重帳號試圖以虛假手法提高貼文內容的人氣、違反臉書的社群守則。他們對任何違反社群守則，包含冒充身分與不實的互動手法，一向會採取行動，但詳細名單或細節則無法公布。

▲▼GOOGLE搜尋2020韓國瑜總統後援會。（圖／翻攝GOOGL頁面）

▲▼2020韓國瑜總統後援會臉書社團消失。（圖／翻攝臉書）

▲2020韓國瑜總統後援會臉書社團消失。（圖／翻攝Google頁面）

對於支持自己的後援會社團、粉絲專頁消失，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室表示，對於支持者自發性的成立粉絲團支持韓國瑜，他們非常感謝，但也呼籲支持者們尊重、依循臉書的規範與決定，一起守護台灣珍貴的民主自由價值。

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