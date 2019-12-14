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禿燕合體！韓國瑜嗆「民進黨對不起台灣人！」　承諾當選將「重啟核四」

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▲▼韓國瑜出席台中競總成立。（圖／記者楊蕓攝）

▲韓國瑜出席台中競總成立。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜13日出席台中市競選總部成立大會，台中市長盧秀燕正式接任台中市競總主委，國民黨主席吳敦義、韓國瑜全國競總主委朱立倫與會力挺，同時也是韓國瑜首度與朱立倫、盧秀燕同框造勢，營造黨內大團結氣氛，上萬支持者湧進會場。

盧秀燕在會中正式宣布接下韓國瑜台中競總主委，她表示遲至現在才接任，是因為剛上任時，台中市有很多重大建設都沒有著落，認為台中市政一定要拚好，否則不敢一心二用。另外，現在是國民黨最艱困時候，全黨一定要團結，在黨艱困時她要挺身而出，「政黨政治的情況下，為自己政黨的候選人輔選是理所當然。」

▲12/13韓國瑜台中競總成立造勢大會，台中市長盧秀燕上台致詞。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕痛批，台中因為執政黨錯誤的能源政策造成空汙嚴重，雖她認真整治空汙，今年強力要求重罰，中火不敢燒那麼多煤，也不敢火力全開，空汙才改善4成，然而，民進黨日前通過環評讓中火增2機組、燃煤增10%，甚至一旦缺電「可以空汙無上限」，痛斥民進黨根本不把中部人看在眼裡，呼籲鄉親站出來力挺韓國瑜。

朱立倫致詞時表示，請民進黨朋友們捫心自問這三年半做得好嗎？台灣不應只有藍綠，應該客觀地看經濟表現。他反對選舉靠抹黑、造謠、抹紅、惡意攻擊、負面選舉，這非台灣民主之福，為了下一代、台灣民主，希望每個人堅持一個理念，「心中持有一把尺，做得好繼續，做不好就下台」。

▲▼韓國瑜出席台中競總成立。（圖／記者楊蕓攝）

吳敦義致詞時也火力全開，他批評「蔡英文執政三年半都是空心的，治安不好、社會不和諧、兩岸對立、國際關係越來越差，蔡英文繼續執政會讓中華民國越來越衰，百姓生活越來越不好，讓我們一起下架空心菜，上架中華民國派」，全力支持韓國瑜。

▲▼韓國瑜出席台中競總成立。（圖／記者楊蕓攝）

韓國瑜一上台開場白就說「台中的民眾你們委屈了！」他說，這段時間看著盧秀燕和其他六位縣市長，為了台中空汙問題焦頭爛額，一心一意就是希望給大台中及中部地區民眾一口乾淨的空氣，「但是讓我們非常遺憾的是，民進黨在這3年半能源政策完全錯誤，中央一天到晚不停地燒媒，讓縣市長為空氣焦頭爛額，估計還要再增加10%以上的煤炭……」他承諾，若當上總統，只要人民同意、安全沒有問題，就會重啟核四，誓言減輕中部火力發電燒煤炭的數字。

韓國瑜還痛批，楊蕙如案發生後，民進黨從上到下就趕快切割，「民進黨拿不出證據，只好繼續用網路帶風向，繼續收買媒體、欺騙人民」，「台灣最神聖、寶貴的就是自由民主，居然用納稅人錢養網軍，用網軍攻擊政治對手，第一個受害者是賴清德，第二是台北市長柯文哲，第三就是韓國瑜，網軍拿錢躲電腦後面扭曲抹黑，若繼續下去，台灣民主自由、善良風氣會受到重大傷害，這樣的政府該讓他下台！」。

▲▼韓國瑜出席台中競總成立。（圖／記者楊蕓攝）

「民進黨執政3年半對不起台灣人！」韓國瑜高呼，2020唯一的武器就是手中的選票，台中人要證明有智慧、有頭腦，執政的貪汙、腐敗、派系分贓、吃香喝辣，中部南部幾十年支持民進黨的百性苦哈哈，民進黨高層笑哈哈，「只要有我在，台灣一定強。」

▼韓國瑜台中競總成立湧進上萬人。（圖／韓國瑜競辦提供）

▲▼韓國瑜台中競總成立。（圖／韓國瑜競辦提供）

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