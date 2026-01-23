三立採訪車撞進彰銀！目擊者過馬路還原過程：騎士摔在我面前

▲北市中山區三立採訪車撞進銀行，目擊者嚇壞還原現場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市南京東路二段與一江街口今（23）日下午發生重大意外，三立新聞採訪車失控衝撞進彰化銀行吉林分行，造成10人輕重傷、建物受損。警方指出，林姓駕駛疑操作不慎、引擎拉轉且一度恍神釀禍，事故原因仍待鑑定。目擊者HAO向《ETtoday》回憶表示，現場傳出巨大撞擊聲，騎士倒地，他一度擔心路口攤販瓦斯設備引發氣爆，所幸未發生次生災害。

HAO說，事發當時他正準備過馬路，突然聽到左側傳來巨大聲響，「回神時已經看到一名機車騎士倒在我面前」。他立即上前查看騎士傷勢並提醒對方不要亂動，現場也有多名民眾協助關心傷者，他隨即通報警方並撥打119。

HAO指出，現場一名疑似義消人員先進入銀行內查看傷者狀況，隨後警車與消防車陸續到場，警方也要求民眾讓出空間以利救援。

▼HAO立刻上前查看騎士傷勢，試圖確認意識狀況，暖心一幕也被羅先生拍下。（圖／羅先生提供）

他表示，當下只看到一輛廂型車衝進銀行，事後才得知是三立新聞採訪車，銀行內部一片凌亂。他也提到，路口旁有販售狀元糕的攤位，當下十分擔心撞擊可能引發瓦斯氣爆，「還好最後都沒有發生」。他形容，現場傷勢最嚴重的是倒在銀行外的女子，銀行內也有其他傷者，但他未進入確認。

▼採訪車失控撞進銀行，9人傷勢名單（肇事駕駛輕微受傷拒絕送醫未列下圖）。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

對此，三立電視發表聲明表示，針對今（23）日下午約3時採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，深表歉意，並將負起應盡責任。

三立指出，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，三立表示將全力配合警方調查，釐清相關事實，並已成立專案小組全面檢視採訪勤務與用車管理流程，同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，以確保採訪作業安全。三立電視也再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害表達最深歉意。