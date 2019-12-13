民進黨不分區立委排名16　湯蕙禎請假力爭政黨票

▲湯蕙禎(右三)出席大桃園基督教聯盟主辦的「2019桃園城市祈禱早餐會」。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，民進黨不分區立委排名第16的桃園市民政局局長湯蕙禎，13日通過中選會審定不分區立委候選人，立即辦理請假，市長鄭文燦宣布民政局長職務由市府秘書長黃治峯代理。龍潭客家籍的湯蕙禎，是台大法律系畢業，曾擔任國大會表，擔任民政局長期間，勤走基層與里鄰長、宗教團體互動佳，被看好她對政黨票的吸票能力。

▲湯蕙禎勤走基層廣受肯定。（圖／記者楊淑媛翻攝）

鄭文燦表示，湯蕙禎擔任事務官30餘年，已達退休資格，依法辦理退休，待銓敘部核定後生效。退休手續辦理期間，要求湯局長必須請假，並不得動用行政資源助選，恪守行政中立原則。鄭文燦說，2020大選，湯蕙禎獲民進黨不分區立委排名第16，係因其平易親和，且長年關心客家文化推動，深耕基層，擔任民政局長期間，和地方里鄰長互動佳，各宗教團體大小活動，她亦經常利用假日參與，深受肯定。

▲湯蕙禎(前排右二） 親和力佳，被喻為接地氣的市府局處長之一。（圖／記者楊淑媛攝）

此次湯蕙禎代表客家族群，獲民進黨提名不分區立委，在13日之前尚未通過不分區立委資格審查，湯蕙禎都遵守行政中立，利用下班或假日參與選舉活動。現今因已通過中選會審定不分區立委候選人，立即辦理請假，市長鄭文燦並宣布民政局長職務由市府秘書長黃治峯代理。

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