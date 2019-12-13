　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民進黨不分區立委排名16　湯蕙禎請假力爭政黨票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲民進黨不分區立委排名16，湯蕙禎請假力爭政黨票。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲湯蕙禎(右三)出席大桃園基督教聯盟主辦的「2019桃園城市祈禱早餐會」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，民進黨不分區立委排名第16的桃園市民政局局長湯蕙禎，13日通過中選會審定不分區立委候選人，立即辦理請假，市長鄭文燦宣布民政局長職務由市府秘書長黃治峯代理。龍潭客家籍的湯蕙禎，是台大法律系畢業，曾擔任國大會表，擔任民政局長期間，勤走基層與里鄰長、宗教團體互動佳，被看好她對政黨票的吸票能力。▲民進黨不分區立委排名16，湯蕙禎請假力爭政黨票。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲湯蕙禎勤走基層廣受肯定。（圖／記者楊淑媛翻攝）

鄭文燦表示，湯蕙禎擔任事務官30餘年，已達退休資格，依法辦理退休，待銓敘部核定後生效。退休手續辦理期間，要求湯局長必須請假，並不得動用行政資源助選，恪守行政中立原則。鄭文燦說，2020大選，湯蕙禎獲民進黨不分區立委排名第16，係因其平易親和，且長年關心客家文化推動，深耕基層，擔任民政局長期間，和地方里鄰長互動佳，各宗教團體大小活動，她亦經常利用假日參與，深受肯定。▲民進黨不分區立委排名16，湯蕙禎請假力爭政黨票。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲湯蕙禎(前排右二） 親和力佳，被喻為接地氣的市府局處長之一。（圖／記者楊淑媛攝）

此次湯蕙禎代表客家族群，獲民進黨提名不分區立委，在13日之前尚未通過不分區立委資格審查，湯蕙禎都遵守行政中立，利用下班或假日參與選舉活動。現今因已通過中選會審定不分區立委候選人，立即辦理請假，市長鄭文燦並宣布民政局長職務由市府秘書長黃治峯代理。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
即／中美貿易戰最新進展！　雙方經貿協議文本達成一致
鄭多恩「突緊勒韓瑞希脖子」：死在我手上吧！　深夜求救訊息曝光
慾火青春！情侶嘟嘟車上「坐蓮式」狂運動　連內褲也沒穿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡英文陳明文嘉義競總造勢　鄭文燦、林智堅大咖到場力讚陳明文

民進黨不分區立委排名16　湯蕙禎請假力爭政黨票

南警跟閻王搶人　16名員警救命有功受獎

幼童睡醒不見媽媽竟跑到路上險象環生　善化暖警協助安置尋母領回

「每天來點台東」獲選台灣設計 Best100　以設計創意翻轉公部門美學

知名餐飲碳佐麻里投資南區鹽埕段商八案　黃偉哲感謝公私協力共創三贏

東森購物7家電商平台設台南農產專區　黃偉哲：台南農特產直送你家！

台南流感疫苗施打一團亂 　藍軍議員：民眾恐慌不安

七股阿嬤老年喪子遺留兩孫生活困苦　郭信良前往慰問

新福圳通水50年　桃園農田水利會健走巡禮以飲水思源

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

潘瑋柏吃完一碗烏龍麵還喊餓！再點一份：我就是要胖ＸＤ

蔡英文陳明文嘉義競總造勢　鄭文燦、林智堅大咖到場力讚陳明文

民進黨不分區立委排名16　湯蕙禎請假力爭政黨票

南警跟閻王搶人　16名員警救命有功受獎

幼童睡醒不見媽媽竟跑到路上險象環生　善化暖警協助安置尋母領回

「每天來點台東」獲選台灣設計 Best100　以設計創意翻轉公部門美學

知名餐飲碳佐麻里投資南區鹽埕段商八案　黃偉哲感謝公私協力共創三贏

東森購物7家電商平台設台南農產專區　黃偉哲：台南農特產直送你家！

台南流感疫苗施打一團亂 　藍軍議員：民眾恐慌不安

七股阿嬤老年喪子遺留兩孫生活困苦　郭信良前往慰問

新福圳通水50年　桃園農田水利會健走巡禮以飲水思源

慶生吃牛排！小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

劉嘉玲深溝卡寶格麗鑲鑽蛇尾　時髦穿搭甩武則天登基負評

中職／桃猿慶功旅遊返台　總教練將會確定

5分鐘揪出癌！振興引進國內首部PET/CT　輻射量、時間都減半

楊乃文變「盲人」狼狽慘撞　趴地撿玻璃碎片險被刺傷

走紅毯好冷…郎朗帶老婆「羽絨服包緊緊」現身！　吉娜進場一脫網看呆：超辣

姜丹尼爾患憂鬱症停工半月…　丁一宇暖曬合照「燦笑＋剪刀手」：能當我弟弟就好了

公務員犯利益迴避裁罰百萬太苛刻　釋字786號宣告違憲

中國國新辦11點召開記者會！中美首階段經貿協議文本達成一致

投保中心因財報不實向群聯求償6.79億元　群聯：打壓績優公司

地方熱門新聞

家樂福秀泰攜手　北港經濟新巔峰

三義小貨車翻覆　夫妻1脫困1命危　　

國寶級職人顏振發：為台灣而畫　

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

中市府宣示：雙十免費公車明年上路

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

桃市府成立　友善香港小組

淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放

車撞國小圍牆「氣囊全彈出」

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

民進黨不分區立委排16　湯蕙禎請假

唐心北爬山時疑發生心肌梗塞過世

張榮振種出超級甜哈蜜瓜　消費者紛按讚

更多熱門

相關新聞

民進黨再推募款小物　盼英粉穿「護台戰鬥服」返鄉投票

民進黨再推募款小物　盼英粉穿「護台戰鬥服」返鄉投票

距離大選倒數29天，蔡英文總統連任辦公室再推4項募款小物，包含「投票辣！麻辣米粉」、「護台戰鬥服」三件組合，不僅要催返鄉投票，更要催出英粉們的行動力。蔡辦發言人廖泰翔表示，「投票辣！麻辣米粉」辣英粉小物，以「麻辣」口味搭配諧音「麻～我回來辣！」呼籲所有辣台派，人手一包、吃了再上，回到各自的家鄉一起「辣一下」！

高雄3大夜市主委讚夜市券「業績漲2成」！陳其邁「沒在瘦身」揪：等你喔

高雄3大夜市主委讚夜市券「業績漲2成」！陳其邁「沒在瘦身」揪：等你喔

柯文哲批民進黨：天啊！選舉失利竟要人民反省

柯文哲批民進黨：天啊！選舉失利竟要人民反省

國軍包車韓粉租不到？陸勤部駁斥

國軍包車韓粉租不到？陸勤部駁斥

「下架吳斯懷」會使蔣萬安下架嗎？

「下架吳斯懷」會使蔣萬安下架嗎？

關鍵字：

2020大選民進黨不分區立委湯蕙禎政黨票

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦揭變心原因：沒感情了

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

Gary老婆「正面近照」曝光！

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面