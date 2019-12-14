張善政桃園與新住民有約　來台半年內懷孕應給健保

▲張善政桃園與新住民有約，關心新住民權益。（圖／牛春茹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，獲國民黨提名不分區立委的桃園陸配牛春茹指出，國民黨副總統候選人張善政12日到桃園，與「新住民有約」座談會中，認為新住民來台半年內懷孕，就應給健保保障。對於蔡英文總統稱「雖沒健保，但有產檢補助」的說法，不表認同而直言，那是蔡英文沒生過小孩，不知家長擔憂下一代健康的心情！

▲牛春茹表示，國民黨是最重視也最落實新住民政策的政黨。（圖／牛春茹提供）

2020大選，新住民選票受到政黨力爭。國民黨提名在不分區立委排名第17的牛春茹是來自內蒙的陸配，現任桃園市新住民文化交流協會理事長，12日國民黨副總統候選人張善政到桃園輔選，牛春茹邀請百餘位陸配中午在立委參選人萬美玲競選總部，與張善政座談，前一天受理報名瞬間額滿。

牛春茹說，張善政在座談中，談到新住民來台半年內懷孕的健保問題，對於蔡英文總統稱「雖沒健保，但有產檢補助」的說法，不表認同，也對於陸配六改四議題質疑，「難道因為陸籍的就會當間諜嗎？」中國籍應與非中國及新住民，一視同仁才對，並保證韓國瑜當選後全力推動更完善的新住民政策之一。

牛春茹表示，國民黨是最重視也最落實新住民政策的政黨，她更以一個媽媽的角度，表達台灣現況對孩子的成長所產生影響的憂心，呼籲2020政黨票，決定的是自己的未來與孩子的未來。

另外，新住民朋友亦熱絡提出父母來時間、前婚生子女來台等相關事項，牛春茹也提出新住民就業、就學及參與公職人員、公共事務等方面仍存在的問題，更指出，所有的問題都牽涉到政策面的修改，籲請新住民們力挺國民黨，才能讓更多的新住民政策，朝向更人性化的方向修正。

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