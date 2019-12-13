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激辯14小時！美眾院司委會「延遲彈劾條款投票」共和黨議員氣炸

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▲▼眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）。（圖／路透）

▲美國眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國眾議院司法委員會（Judiciary Committee）於12日召開會議，討論總統彈劾條款的程序修正案，經歷長達14小時的聽證會才結束，但主席納德勒（Jerry Nadler）卻決定，將下一步「交付全院投票」延遲到13日上午10時。據了解，共和黨籍議員在討論過程中五度提出修正，經表決卻都以失敗告終，獲知行程更動以後，紛紛表示不滿。

綜合《路透社》、CBS報導，眾議院司委會12日召開會議，討論2項總統彈劾條款的程序修正案，共和黨籍議員提出5點修正，最後都以17票贊成、23票反對的票數宣告失敗。聽證會持續14小時才結束，司委會主席納德勒宣布，全院投票時間將延至美東時間13日上午10時。共和黨人士因此被激怒，他們表示，很多人早已計畫好，13日就要回到選區或家鄉，如今卻要重新安排行程。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）彈劾案纏身，他反擊指控非常荒謬，自稱「獵巫行動」受害者。（圖／路透）

據了解，眾議院13日早上將會針對每一項彈劾條款分別表決，第一項條款指控總統濫用權力，試圖施壓烏克蘭，調查政敵，第二項條款指控，總統拒絕在彈劾調查中合作，阻礙國會。如果表決通過、彈劾成功，川普將在參議院接受審判，但外界大多認為，共和黨領導的參議院不太可能投票判定總統有罪，使其免職。


►2項彈劾條款指控總統「濫權、阻礙調查」　川普嗆可笑：獵巫！

►美眾院本周表決彈劾川普？司委會主席：陪審團3分鐘就能做出判決

►美眾院最快本周表決彈劾川普！　「民主黨草擬法條」司委會主席：妥當的案子

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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