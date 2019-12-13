遠端遙控突發動！21歲男彎腰秒被「狠夾2車中間」衝撞慘死

▲美國紐約21歲男子科薩諾維奇（Michael Kosanovich）遭遠端遙控發動的汽車衝撞身亡。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約21歲男子科薩諾維奇（Michael Kosanovich）於6日來到皇后區買車，他參觀時站在兩輛Lexus之間，彎腰檢查前車的後車廂，卻突然被「遠端遙控系統」發動的後車狠狠追撞，緊急送醫後仍因傷勢過重身亡。車商對於受害者親友表示深深哀悼，但也指出，2002年車款沒有這一項功能，應該是客戶購買以後自行加裝的。

根據當地媒體Gothamist、《紐約郵報》報導，科薩諾維奇6日晚間9時45分左右來到皇后區買車，他站在其中2輛2002年款的Lexus IS300s之間，彎下腰檢查前方車輛的後車廂，此時後面的灰色車輛卻突然啟動，快速向前方滑行，他頓時被夾在中間，遭到猛烈衝撞。

▲一輛汽車突然經遠端遙控模式發動，往前衝撞，導致21歲男子身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



據了解，大家見狀趕緊衝上去幫忙，一度成功讓汽車往後移動。一名目擊者表示，「在這個過程之中，汽車再次往前（衝），再度把路人夾在2輛車子之間。」BBC報導，紐約警察局（NYPD）表示，科薩諾維奇的軀幹、腿部受到嚴重創傷，雖被緊急送往牙買加醫院（Jamaica Hospital），7日仍因內傷、傷勢過重不治身亡。

《福斯新聞》報導，警方指出，後車車主誤觸開關，啟動遠端遙控系統，因此才會釀成悲劇，但即使如此，車子立刻往前衝的原因依然成謎，這一點還需要調查釐清。據了解，目前仍沒有人遭到逮捕。

車商發言人表示，「我們對於科薩諾維奇的親友表示最深刻的同情，雖然很多細節現在依然不清楚，但我們已與當地執法單位聯繫，提供調查的支持。」但是，她也強調，2002年的車款還沒有配備遠端遙控系統，應該是車主購買以後加裝的功能。

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