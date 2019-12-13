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遭指以惡意回應善意　華春瑩：美方的中國觀走入歧途　

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▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝央視）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝央視）

記者曾俊豪／北京報導

美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）12日在美國智庫國際戰略研究中心發表演說，指出美方為中國近幾十年來的發展提供巨大的幫助，對中方以持續的惡意回應美方的善意感到失望。對此，大陸外交部發言人華春瑩今（13日）指出，美方的一系列的錯誤的言行，歸根到底是對華認知出現了誤判，‌‌中國觀走入歧途。

大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答記者提問時，做出上述回覆。她表示，‌‌新中國成立70週年‌‌以來，所取得舉世矚目的偉大成就，最根本的原因是在中國共產黨的堅強領導下，中國人民找到一條符合自身‌‌國情的發展道路，「中國所取得的偉大成就是中國人民用自己的勤勞和智慧幹出來的，不是靠任何人施捨的。」

她指出，中美合作是互惠互利的，不是單向的，中美建交40年來雙方各個領域的務實合作不斷拓展，給中美兩國和兩國人民都帶來了巨大的好處，美國也從中受益匪淺，‌‌對於這一點美方各界人士也是‌‌能夠切身體會得到的。

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲中美關係持續競合。（圖／路透）

‌‌華春瑩表示，史達偉多次提到美方的善意，「但‌‌當美方在經貿科技人員交往等領域接連對中國無端設限和打壓的時候，我們沒有感受到美方的善意；‌‌當美方在香港、台灣、新疆、西藏人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意抹黑攻擊中國的時候，‌‌我們絲毫沒有感受到美方的善意。」

她強調，‌‌當前中美關係面臨嚴重的困難和挑戰，說到底是美方不能客觀理性的看待中國，不能正視和適應中國的快速發展。華春瑩引用大陸國務委員兼外長王毅國務委員在2019年國際形勢與中國外交研討會演講時所說，「美方的一系列的錯誤的言行，歸根到底是對華認知出現了誤判，‌‌『中國觀』走入了歧途。」

她呼籲，如果美方真心希望發展良好豐富和互利的中美關係，就應該言行一致，而不是說一套做一套，「中方再次敦促美方的政策摒棄陳舊過時的冷戰思維，認真反思、糾正錯誤，回歸理性正確的看待和處理中美關係，‌‌停止干涉中國內政，停止損害中方利益，停止抹黑攻擊中國，‌‌以便能夠推動中美關係早日重回正軌。‌」

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