澳野火狂燒「雪梨煙霾茫茫」2萬人抗議！　總理終承認：令人擔憂

▲雪梨2萬人走上街頭抗議野火引起的空氣汙染。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

澳洲野火延燒超過1個月，雪梨（Sydney）自10月起深受煙霾之苦，空氣品質惡劣，2萬人11日走上街頭抗議，戴著口罩抗議當局對於氣候變遷無所作為。總理莫里森（Scott Morrison）12日首度承認，氣候變遷與野火季延長有所關聯，「令人非常擔憂」，但拒絕審視氣候政策，要求大眾冷靜、團結，而非挑起「分裂澳洲人」的議題。

▲▼雪梨2萬民眾11日走上街頭，到市政府外抗議當局對於氣候變遷無所作為。（圖／路透）



綜合《法新社》、《中央社》報導，澳洲野火已經持續超過1個月，雪梨10月以來間斷受到煙霾所苦，2萬民眾11日上街抗議，集結市政府大樓外，戴著口罩要求政府回應野火危機，積極處理氣候變遷，因為大火燃燒引起的濃厚煙霾，造成空氣品質惡劣，已經達到引發健康危害的程度，許多人開始激烈咳嗽。

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）12日首度坦承，氣候變遷與野火有所關聯，令人擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

莫里森對於野火事件始終沒有正面回應，12日終於表示，「一整年」以來都認知到，氣候變遷對於野火季延長有所影響，「森林地區乾燥是最大的因素，加上氣候變遷、許多其他因素交互作用，導致如今的災情。」他表示，自己就是雪梨人，「我知道，野火釀成的煙霾令雪梨人非常擔憂……看見自己的城市都是霧霾，是多麼不尋常，多麼痛苦，尤其對於年輕人而言。」

▲▼澳洲野火延燒，雪梨被煙霾環繞。（圖／路透）

根據《衛報》，莫里森強調，國內現行的氣候政策已經足夠，也取得成果，「我們將繼續努力減少碳排放，這是我們應該做的。但是我們不能說，也沒有人應該說，這些項目本身與任何野火事件有任何直接的關係。」他強調，在面臨自然災害的時候，澳洲人「需要彼此」，應該保持冷靜，「專注在團結，而非挑起可能分裂澳洲人的衝突與問題。」



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