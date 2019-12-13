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蘇格蘭民族黨預期大勝　黨魁下周將提「第二次獨立公投」

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▲蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁、蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）12日投票結束以後在投票所前。（圖／路透）

▲蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁、蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）12日在投票所前與民眾揮手。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國大選12日登場，根據出口民調預測，蘇格蘭民族黨（SNP）將在國會59席蘇格蘭席次之中取得55席，獲得巨大勝利。其黨魁、蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）宣布，已經獲得舉行「第二次獨立公投」的授權，下周將寫信要求首相強生（Boris Johnson）移轉權力。

施特金宣布，根據出口民調預測，蘇格蘭民族黨在這一屆大選中取得重大勝利，也因此贏得全新授權。她下周將寫信給首相，要求將權力移轉給蘇格蘭議會，舉行新一輪獨立公投。但是，外界普遍認為，強生一定會拒絕。

▲蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁、蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）13日在格拉斯哥（Glasgow）與支持者一同歡呼。（圖／路透）

▲施特金（右）13日在格拉斯哥（Glasgow）與支持者一同歡呼。（圖／路透）

根據益普索莫里（Ipsos MORI）出口民調，蘇格蘭民族黨將在國會59席蘇格蘭席次之中奪得55席。但是，施特金的策略幕僚對此抱持懷疑態度，因為蘇格蘭有許多邊緣席次，只保守預估，政黨可能贏得45席。

《衛報》報導，施特金的策略幕僚指出，保守黨在英格蘭（England）大選獲得巨大勝利，顯示兩個國家之間（Between the Two Countries）的劇烈差距正在不斷擴大。一名顧問表示，「如果民調準確，看來強生擁有讓英格蘭脫離歐盟的授權，但絕對沒有把蘇格蘭帶離歐盟的授權，這是一個非常、非常嚴重的問題。」

羅伯森（Angus Robertson）曾任蘇格蘭民族黨下議院領袖。他向BBC表示，SNP一定會連續四屆贏得蘇格蘭多數席次，而他們每次大選都提案獨立，更加強化了公投授權，「站在道路之上，卻說你不能決定你的未來，簡直就是胡說八道。」

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