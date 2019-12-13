印度反「公民法案」示威延燒釀2死！阿薩姆邦布署軍隊、切斷網路

▲阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati）民眾12月12日走上街頭，抗議《公民身份修正法案》（CAB）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印度上議院11日通過《公民身份修正法案》（CAB），待總統簽署即可生效，但抗議持續延燒，尤其族群眾多的東北部最為激烈，已釀成2人死亡。阿薩姆邦（Assam）首府古瓦哈提（Gauhati）12日實施宵禁，「無限期」切斷網路，但當地民眾不顧禁令，持續集結，當局已經在阿薩姆邦、特里普拉邦（Tripura）布署軍隊。

▲▼印度東北部民眾抗議最為激烈，圖為阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati）12月12日的情況。（圖／達志影像／美聯社）

綜合BBC、CNN報導，示威者連續多日走上街頭，12日手持火把，燃燒輪胎，高喊口號，舉著「我們是阿薩姆人，我們驕傲」、「特里普拉不是非法移民的垃圾場」等標語抗議。阿薩姆邦警方證實，部分人士與警方發生暴力衝突，2人在交火之中死亡，警察朝空中發射空包彈、催淚瓦斯驅散人群，多名同仁受傷。特里普拉邦警官辛格（Rajiv Singh）表示，11日起已有大約1800人遭拘留。據了解，當局宣布，將士兵派駐前往上述兩邦。

▲印度當局派駐軍隊前往阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati），2019年12月12日。（圖／達志影像／美聯社）

古瓦哈提12日實施宵禁，網路也被「無限期」關閉，但在「阿薩姆邦學生會」（AASU）呼籲之下，仍有上千人不顧禁令，集結在拉塔希爾（Latasil）板球場，反對總理、法案與政府。他們宣布，13日要發起絕食抗議，邀請民眾加入。據了解，當地至少4間火車站遭受破壞，鐵路服務受阻，2間國內航空公司12日取消所有飛往阿薩姆邦的航班。

印度總理莫迪（Narendra Modi）呼籲示威者冷靜，直接向阿薩姆人喊話，「我想要和他們保證，沒有人可以奪走你們的權力、獨特身分與美麗文化，它將繼續蓬勃成長。」內政部長沙哈（Amit Shah）11日在推特上表示，法案可對受到宗教迫害的少數族群敞開大門，「提供尊嚴與重建生活的機會」，不影響任何族群現有的歸化途徑，也符合憲法第14條「禁止歧視」的精神，不如外界所說的「反對穆斯林」。

▲▼印度東北部族群眾多，當地人擔心移民潮引發各種問題，圖為古瓦哈提民眾11日（上圖）與6日（下圖）日抗議的情況。（圖／路透）

綜合外媒報導，執政的印度教「印度人民黨」（BJP）提出《公民身份修正法案》，允許逃離孟加拉、阿富汗與巴基斯坦的非法移民成為印度公民，符合條件的宗教包括印度教、錫克教、佛教、基督教、耆那教（Jain）與帕西教（Parsi）。此外，也修正了一條規定，外籍人士原本必須在印度工作、居住超過11年才能申請歸化，如果符合上述母國與宗教範圍，只需花費6年就可申請。

外界批評，「保護宗教少數」的宣稱聽起來「很空洞」，因法案不但排除了穆斯林，也不包括巴基斯坦的阿赫邁底亞教（Ahmadiyya）、緬甸羅興亞人（Rohingya）以及斯里蘭卡的泰米爾人（Tamil）。此外，也削弱國家世俗憲法精神，更可能導致移民湧入北部各邦。當地人擔憂，移民潮會削弱他們的文化與生活方式、政經力量、教育與就業機會甚至政府補助等等。

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