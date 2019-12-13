　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度反「公民法案」示威延燒釀2死！阿薩姆邦布署軍隊、切斷網路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati），2019年12月12日，民眾抗議《公民身份修正法案》（CAB）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati）民眾12月12日走上街頭，抗議《公民身份修正法案》（CAB）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印度上議院11日通過《公民身份修正法案》（CAB），待總統簽署即可生效，但抗議持續延燒，尤其族群眾多的東北部最為激烈，已釀成2人死亡。阿薩姆邦（Assam）首府古瓦哈提（Gauhati）12日實施宵禁，「無限期」切斷網路，但當地民眾不顧禁令，持續集結，當局已經在阿薩姆邦、特里普拉邦（Tripura）布署軍隊。

▲阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati），2019年12月12日，民眾抗議《公民身份修正法案》（CAB）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度東北部民眾抗議最為激烈，圖為阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati）12月12日的情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati），2019年12月12日，民眾抗議《公民身份修正法案》（CAB）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合BBC、CNN報導，示威者連續多日走上街頭，12日手持火把，燃燒輪胎，高喊口號，舉著「我們是阿薩姆人，我們驕傲」、「特里普拉不是非法移民的垃圾場」等標語抗議。阿薩姆邦警方證實，部分人士與警方發生暴力衝突，2人在交火之中死亡，警察朝空中發射空包彈、催淚瓦斯驅散人群，多名同仁受傷。特里普拉邦警官辛格（Rajiv Singh）表示，11日起已有大約1800人遭拘留。據了解，當局宣布，將士兵派駐前往上述兩邦。

▲印度軍隊準備前往阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati），2019年12月12日。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度當局派駐軍隊前往阿薩姆邦首府古瓦哈提（Gauhati），2019年12月12日。（圖／達志影像／美聯社）

古瓦哈提12日實施宵禁，網路也被「無限期」關閉，但在「阿薩姆邦學生會」（AASU）呼籲之下，仍有上千人不顧禁令，集結在拉塔希爾（Latasil）板球場，反對總理、法案與政府。他們宣布，13日要發起絕食抗議，邀請民眾加入。據了解，當地至少4間火車站遭受破壞，鐵路服務受阻，2間國內航空公司12日取消所有飛往阿薩姆邦的航班。

印度總理莫迪（Narendra Modi）呼籲示威者冷靜，直接向阿薩姆人喊話，「我想要和他們保證，沒有人可以奪走你們的權力、獨特身分與美麗文化，它將繼續蓬勃成長。」內政部長沙哈（Amit Shah）11日在推特上表示，法案可對受到宗教迫害的少數族群敞開大門，「提供尊嚴與重建生活的機會」，不影響任何族群現有的歸化途徑，也符合憲法第14條「禁止歧視」的精神，不如外界所說的「反對穆斯林」。

印度阿薩姆邦古瓦哈提（Gauhati）民眾抗議《公民身分修正法案》（CAB）。（圖／路透）

▲▼印度東北部族群眾多，當地人擔心移民潮引發各種問題，圖為古瓦哈提民眾11日（上圖）與6日（下圖）日抗議的情況。（圖／路透）

▲印度古瓦哈提（Gauhati）民眾6日走上街頭抗議《公民身分修正法案》（CAB）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，執政的印度教「印度人民黨」（BJP）提出《公民身份修正法案》，允許逃離孟加拉、阿富汗與巴基斯坦的非法移民成為印度公民，符合條件的宗教包括印度教、錫克教、佛教、基督教、耆那教（Jain）與帕西教（Parsi）。此外，也修正了一條規定，外籍人士原本必須在印度工作、居住超過11年才能申請歸化，如果符合上述母國與宗教範圍，只需花費6年就可申請。

外界批評，「保護宗教少數」的宣稱聽起來「很空洞」，因法案不但排除了穆斯林，也不包括巴基斯坦的阿赫邁底亞教（Ahmadiyya）、緬甸羅興亞人（Rohingya）以及斯里蘭卡的泰米爾人（Tamil）。此外，也削弱國家世俗憲法精神，更可能導致移民湧入北部各邦。當地人擔憂，移民潮會削弱他們的文化與生活方式、政經力量、教育與就業機會甚至政府補助等等。

►印度通過《公民身分修正法案》各地掀示威！阿薩姆邦實施宵禁

►印度《公民身分修正法案》爆反彈　遭批「宗教歧視」掀移民爭議

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
公司來客人！他切水果遭洗臉「看了沒胃口」　網：沒開除你真的佛
吳宗憲火大刪好友：給人家庭二度傷害　謝忻噤聲半年曝被封殺內幕
32G莉亞被誤認成小三！澄清「我很自愛」：才看不上謝和弦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國大選慘敗　工黨候選人：黨魁柯賓必須「辭職負責」

澳野火狂燒「雪梨煙霾茫茫」2萬人抗議！　總理終承認：令人擔憂

移民勇爬2樓火場濃煙中「扛出受困殘疾男」！西班牙政府考慮授予居留權

6綁匪闖民宅搶劫得逞！竟「活活勒斃男主人」強逼妻小掘墳埋屍

尼日軍事基地遇襲「至少71死12傷」　總統訪埃及行程喊卡急飛回國

噁父每周末call好友酒後「性侵12歲女兒」　數錢繳房租！

印度通過《公民身分修正法案》各地掀示威！阿薩姆邦實施宵禁

神隱4月！荒淫富商女密友傳將「上電視受訪」為安德魯王子辯護

「家人不知她生雙胞胎！」護理師偷抱初生女嬰送給阿姨

紐國火山爆發釋「二氧化硫、硫化氫」　毒氣專家：吸一口心跳停止

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

女裸上身喊「停止普丁之戰！」　警察撲倒後右手臂撐地46秒展紳士風範

奶奶外出工作...家裡驚傳爆炸聲！　15歲孫女被鎖家中活活燒死

蘇格蘭民族黨預期大勝　黨魁下周將提「第二次獨立公投」

前AIT主席卜睿哲：接收香港示威者　台灣恐「自找麻煩」

「泰式按摩」正式列世界文化遺產！　傳統技術創造上萬工作機會

親吻擁抱示愛樣樣來！五角大廈高官公然對女員工「吃豆腐」

粉紅25cm「老二魚」大量暴露！加州海灘驚見上千隻　真的能壯陽

保守黨大勝迎脫歐　歐盟籌備貿談：11個月內達協議是巨大挑戰

騎單車9小時！ 他在地圖上 「畫出馴鹿」...網一看全嚇歪

持刀殺啃老兒！日前農水次官曝家庭悲劇：女兒絕望自殺、妻子長期受暴

女裸上身喊「停止普丁之戰！」　警察撲倒後右手臂撐地46秒展紳士風範

羽球年終賽／戴資穎直落二退布沙南　2016年後再度重返4強

全球首例！野外產仔大貓熊喬喬成功回捕　9月剛生雙胞胎

奶奶外出工作...家裡驚傳爆炸聲！　15歲孫女被鎖家中活活燒死

蘇格蘭民族黨預期大勝　黨魁下周將提「第二次獨立公投」

再冷還是要「露趾」！超有女人味的7大鞋款　舒淇、蔡依林都愛穿

新北「耶誕惜食分享節」14日登場　NG蔬果變身美味濃湯

25歲男跳樓砸中散步祖孫！3歲童當場慘死「嬤6天後亡」…判決結果出爐

「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

Mac Pro「刨絲器」機殼設計遭批醜　蘋果工程師親上線講解背後散熱結構

國際熱門新聞

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

川普已簽署「第一階段美中貿易協定」

恐怖異象！300鳥「臟器外露」暴斃

不斷更新／強生感謝選民：搞定脫歐

通緝犯變木乃伊　舉右手坐床超詭異

泰國驚見「雙頭貓」！命懸一線

女兒房監視器傳陌生男唱歌　媽嚇歪

明日花接班人深田詠美　推特追蹤破55萬人

蛋糕硬塞新娘　暴走新郎嚇壞賓客

印尼丹尼人每天烤祖先遺體6小時

14歲男爬火車高壓電擊　當場燒成灰

全球唯1例！英2歲童「舌頭擋氣管無法呼吸」

更多熱門

相關新聞

印度通過公民法案掀示威　阿薩姆宵禁

印度通過公民法案掀示威　阿薩姆宵禁

印度上議院11日通過《公民身份修正法案》，允許鄰國宗教少數非法移民獲取公民資格，如今只需總統簽署即可正式成為法律，卻被外界批評，唯獨排除穆斯林是「宗教歧視」，民眾也因擔心「移民潮氾濫」連續多日發起示威，尤其阿薩姆邦（Assam）10日、11日的情勢最為激烈，已經實施宵禁。但總理莫迪（Narendra Modi）認為，此法案是一大里程碑，內政部長沙哈（Amit Shah）也強調，沒有違反憲法「禁止歧視」的世俗精神。

女大生慘死　性侵犯上訴：空污害我減壽

女大生慘死　性侵犯上訴：空污害我減壽

噁父邀好友性侵12歲女兒數錢繳房租

噁父邀好友性侵12歲女兒數錢繳房租

駁新疆言論！華春瑩：美國是超級謊言製造者

駁新疆言論！華春瑩：美國是超級謊言製造者

日本爭取印度重返RCEP，底牌為何？

日本爭取印度重返RCEP，底牌為何？

關鍵字：

印度阿薩姆邦特里普拉邦公民身分修正法案穆斯林莫迪沙哈

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面