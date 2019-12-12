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6綁匪闖民宅搶劫得逞！竟「活活勒斃男主人」強逼妻小掘墳埋屍

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▲墨西哥6名嫌犯闖入民宅挾持搶劫，得逞以後勒死男主人，逼迫其妻小掘墳埋屍。（圖／Twitter@Fiscalia_Mor）

▲墨西哥6名嫌犯闖入民宅挾持搶劫，得逞以後勒死男主人，逼迫其妻小掘墳埋屍。（圖／Twitter@Fiscalia_Mor）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥中部城市莫雷洛斯（Morelos）發生一起可怕案件，6名綁匪闖入民宅，挾持一家四口，持槍逼迫屋主簽署支票，過戶財產，得逞之後竟將男主人活活勒斃，命令其妻子、11歲與12歲的小孩挖掘墳墓，埋葬遺體。他們犯案第6天，不小心讓人質逃出，才讓一切案情曝光，經過將近8個月的調查以後，終於在7日、8日先後落網。

根據墨西哥國家總檢察長辦公室（FGE），6名嫌犯5月25日持著重型槍械闖進民宅，挾持一家四口，逼迫屋主夫妻簽署文件與支票，把房屋、汽車等財產過戶。雖然受害者們全都非常順從指示，綁匪也曾答應會釋放人質，最後仍把男主人活活勒死，逼迫女主人與2名孩童到後花園親手挖掘墳墓，埋葬死者遺體。

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲6名嫌犯搶劫之後依然繼續挾持女主人與2名小孩，長達6天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《每日星報》（Daily Star）報導，綁匪得逞以後依然不願離開，繼續占據民宅，第6天時不小心鬆懈了，讓女主人抓到機會，成功脫逃報警。他們發現人質逃生以後，也慌忙想要離開，將2名孩子帶走，開車載到特拉爾蒂薩潘市（Tlaltizapan de Zapata）市中心「丟包」。幸好，母子3人不久以後就順利團圓。

根據墨西哥媒體El Diario，刑事偵查警察（PIC）調查、追捕將近8個月，終於在7日晚間逮捕20歲的安娜勞拉（Ana Laura）、23歲的亞茲敏（Lucero Yazmin）與33歲的哈維爾（Francisco Javier），並於隔天下午逮捕36歲的比亞翠絲（Beatriz）、43歲的貝尼塔（Benita）與72歲的法蘭西斯科（Francisco）。據了解，較年長的3人在挾持過程中負責照顧受害者，所有嫌犯都依綁架罪遭到起訴。

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