美眾院本周表決彈劾川普？司委會主席：陪審團3分鐘就能做出判決

▲美國總統川普面臨彈劾。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）表示，眾議院民主黨正在研擬總統川普的彈劾條款，而司委會很可能在本周就會進行投票。納德勒指出，在9日的聽證會結束之前，司委會不會做出任何決定，但他樂觀表示，民主黨提供的證據非常充足，「如果提交給陪審團，在三分鐘內就會做出判決了。」

司法委員會日前接手情報委員會，針對川普「通烏門」著手彈劾調查聽證會，而有消息指出，司委會將在本周進行投票。納德勒接受CNN專訪時表示，在聽證會舉行之前，不會就條款的內容、措辭做出任何決定。納德勒說，他非常有信心，「總統和他的支持者不應該說缺少直接證據，因為總統已經下令行政部門不可配合國會調查。」他強調，目前的證據已經足夠，「只要把案子交給陪審團，三分鐘內就可以做出判決。」

▲納德勒對彈劾案很有信心。（圖／路透）



納德勒指出，有關彈劾條款的決議，會在聽證會結束之後做出，因為還有非常多考慮因素，「各種指控的證據有多少？它們是如何連結在一起的？黨團和眾議院的支持程度為何？怎麼做才能說服參議院？這些都是必須考慮進去的。」至於是否將調查「通俄門」的前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的報告列入彈劾案內，納德勒則語帶保留。

眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）則不願意支持將穆勒的報告列入彈劾案中，「作為一名前任檢察官，從我的策略來看，必須針對最巨大、最有壓倒性證據的，而非廣納所有的東西。」謝安達強調，「我認為應該把重點放在那些，對國家構成最大威脅的問題上。」

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