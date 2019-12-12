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噁父每周末call好友酒後「性侵12歲女兒」　數錢繳房租！

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▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲印度一名12歲女孩被父親找來的好友或陌生人性侵，時間長達2年。（示意圖／123RF）

記者吳美依／綜合報導

印度南部一名失業男子每周末打電話安排時間，邀請好友、陌生人深夜來家中飲酒作樂，讓客人性侵自己的妻子與12歲女兒，藉此賺錢，以免因繳不出房租，被房東趕出去。案情曝光以後，受害女童被安置到收容中心，他與另外4名涉案男子也遭到逮捕。

女孩9月20日面談時表示，因為爸爸失業了，隨時可能因為沒繳房租被趕出去，家裡過得非常辛苦，接著開始啜泣，聽見輔導員提起性別課程、虐待兒童的情況，才突然插嘴說「爸爸在虐待媽媽」，「越來越多男人會來家裡，通常都是半夜，把媽媽帶進房間。我以為這很正常，後來我爸爸也把我推進房間，和一群陌生人在一起。」

In a shocking case, the 12-year-old told counsellors that every weekend for two years, men would come home and rape her. Warning: This article contains details some readers may find distressing.

BBC News India 發佈於 2019年12月10日 星期二

女孩表示，爸爸每周末都會邀請很多熟識或陌生的人來家裡喝酒，她因此時常被喝醉的男人調戲、撫摸，大約2年前的某天突然被推進臥室反鎖，與父親的好友關在一起，慘遭性侵，此後悲慘遭遇每周發生，爸爸總是忙著接聽電話，安排時間，並且藉此賺錢。

女孩提到，有時候會被爸爸強拍裸照，寄送給來訪的男人，有一次月經3個月沒來，被嚇壞的父母帶去看醫生，照超音波檢查，並且吃了一些藥物。她被問及是否知道避孕措施時回應，「不、不，我們使用保險套。」輔導員依據這些描述，判定孩子是連續性侵的受害者，而且至少30名男人犯案，因此通報當局。兒童福利官員證實，醫療檢查結果顯示，女孩的確遭遇性侵，必須立即接受安置。

▲▼母女,女孩,傷心,女童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女孩經醫療檢查證明遭受性侵，目前已經獲得安置。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

《英國廣播公司》（BBC）11日報導，女孩的媽媽當天也到學校與老師會談，一走出辦公室，就看見孩子被帶進車裡，驚慌地尖叫，「你怎麼能把我的女兒帶走？你是哪位？竟敢沒經過我的允許，就幫我女兒出主意？」她事後受訪時說，女兒一直在跟家人「對抗」，如今竟然為此「捏造故事」，「有一段時間情況沒那麼糟糕，老公有時每天可以賺到1000盧比（大約新台幣428元），我是一個慈愛的母親，她需要我。」

據了解，案情曝光以後，女孩的父親與另外3名涉案男子已經被捕，被指控性侵、利用兒童從事色情活動等罪名，所有人都不得保釋。警方仍在追捕其他5名涉案者，他們拿出25名男子的照片與姓名，希望獲得指認，女孩卻說，「我不記得任何臉孔，一切都很模糊。」

印度的兒童性侵案件層出不窮，根據官方資料，大多數都是由受害者熟識的人犯案，例如親戚、鄰居或老闆。根據最新數據，國內2017年就接獲10,211起兒童強暴案通報，近年來，針對兒童的犯罪仍持續上升。

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