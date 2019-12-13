美駐阿富汗基地遇襲2死「塔利班宣稱犯案」　特使怒：和談先暫停！

▲這起自殺式襲擊至少奪走2條人命。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐阿富汗的巴格拉姆（Bagram）空軍基地周邊11日發生一場自殺式襲擊，造成至少2名平民死亡，70多人受傷。消息一出，美國特使哈里札德感到震怒，宣布華府與塔利班的和平談判即刻暫停，「塔利班必須表明有意願、有能力回應阿富汗人民對和平的渴望。」

半島電視台報導，當時一名自殺炸彈客在空軍基地附近一棟興建中的醫院大樓外，引爆一輛裝滿炸藥的車輛，接著多名武裝份子佔領醫療大樓，最終在一系列空襲行動中喪命，但也造成至少2名平民死亡；塔利班已出面宣稱犯案。只不過，此案發生的時間點，距離美國、塔利班恢復和平談判不到一周的時間，似乎讓雙方協商再度蒙上陰影。

美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）則在推特提到，在他與塔利班代表會面的同時，針對巴格拉姆的攻擊案件感到不滿，「塔利班必須表明有意願、有能力回應阿富汗人民對和平的渴望，和談目前先暫緩，讓他們在這個重要問題上去跟領導層溝通。」

不過，根據塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）的最新回應，塔利班和美國現已同意在幾天後恢復協商工作，且否認襲擊案阻礙雙邊磋商的說法，強調會議氣氛良好且正面。

(2/2) We’re taking a brief pause for them to consult their leadership on this essential topic. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) December 12, 2019

▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強烈譴責這起「恐怖攻擊」。