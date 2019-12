美駐阿富汗基地遇襲2死「塔利班宣稱犯案」　特使怒：和談先暫停！

▲這起自殺式襲擊至少奪走2條人命。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國駐阿富汗的巴格拉姆(Bagram)空軍基地周邊11日發生一場自殺式襲擊,造成至少2名平民死亡,70多人受傷。消息一出,美國特使哈里札德感到震怒,宣布華府與塔利班的和平談判即刻暫停,「塔利班必須表明有意願、有能力回應阿富汗人民對和平的渴望。」

半島電視台報導,當時一名自殺炸彈客在空軍基地附近一棟興建中的醫院大樓外,引爆一輛裝滿炸藥的車輛,接著多名武裝份子佔領醫療大樓,最終在一系列空襲行動中喪命,但也造成至少2名平民死亡;塔利班已出面宣稱犯案。只不過,此案發生的時間點,距離美國、塔利班恢復和平談判不到一周的時間,似乎讓雙方協商再度蒙上陰影。

美國特使哈里札德(Zalmay Khalilzad)則在推特提到,在他與塔利班代表會面的同時,針對巴格拉姆的攻擊案件感到不滿,「塔利班必須表明有意願、有能力回應阿富汗人民對和平的渴望,和談目前先暫緩,讓他們在這個重要問題上去跟領導層溝通。」

不過,根據塔利班發言人夏亨(Suhail Shaheen)的最新回應,塔利班和美國現已同意在幾天後恢復協商工作,且否認襲擊案阻礙雙邊磋商的說法,強調會議氣氛良好且正面。

(2/2) We’re taking a brief pause for them to consult their leadership on this essential topic.