2項彈劾條款指控總統「濫權、阻礙調查」　川普嗆可笑：獵巫！

▲美國總統川普多次聲稱彈劾調查是在獵巫。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國眾議院民主黨領袖10日宣布，將對總統川普（Donald Trump）提出兩項彈劾條款，指控他濫用權力、阻礙國會。不過，川普則在推特反擊這些說法很荒謬，他已成為「獵巫」的受害者。此外，白宮新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）也在聲明中表示，民主黨此舉傷害的是美國人民。

CNN報導，10日上午，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布對川普的彈劾條款。眾院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）詳細公布彈劾指控，形容川普自認為凌駕法律之上，但沒有人可以這樣做，「今天，為了履行我們對於憲法以及國家的職責，眾院司法委員會提出兩項彈劾條款，指控美國總統川普犯下重罪與輕罪。」

▲眾議院司法委員會主席納德勒說明川普的不當行為。（圖／路透）



民主黨聲稱川普濫權，在2020大選前施壓烏克蘭總統，藉此調查他的政敵，同時扣住對烏4億美元的軍事援助以及白宮的會談，此外，川普還阻礙調查，拒絕讓高級官員在國會作證。不過，川普則在推特連番反擊這些調查很可笑。

白宮抨擊民主黨人的行為，並說川普會在參議院處理掉這些虛假指控；葛里向透過聲明表示，宣布兩項毫無根據的彈劾條款，並不會傷害總統，而是傷害美國人民，預計川普會被證明完全無罪，因為他沒有做錯任何事。

司法委員會有望在本周進行投票，BBC指出，如果眾院司法委員會本周稍晚投票通過這些條款，文件將被送到眾院進行全院表決。接著，若這些條款由民主黨所控制的眾院批准，共和黨掌握的參議院將進行彈劾審判，時間點可能落在明年1月初。