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尼日軍事基地遇襲「至少71死12傷」　總統訪埃及行程喊卡急飛回國

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▲尼日突擊隊、國安人員在瓦拉姆省（Ouallam）參與美國贊助的燧發槍（Flintlock）模擬演習。（圖／路透）

▲尼日突擊隊在瓦拉姆省（Ouallam）參與美國贊助的燧發槍（Flintlock）模擬演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

西非國家尼日（Niger）西部城市因內特（Inates）於10日傳出攻擊事件，一處位於邊境、與馬利（Mali）接壤的軍事基地遭遇突襲，造成至少71名士兵死亡，12人受傷，還有許多人下落不明，此消息12日獲國防部證實。總統伊素福（Mahamadou Issoufou）原本正在埃及訪問，也為此緊急縮短行程，提早回國。

綜合BBC、《衛報》報導，因內特一處軍事基地10日遭遇突襲，對方先是瞄準通訊設備，接著突破防衛。國防部發言人12日在記者會上證實，至少71名士兵死亡，「12名軍事人員受傷，還有一些人失蹤。」目前仍沒有任何組織宣稱犯案，但當地長期有伊斯蘭國（IS）戰士，以及奈及利亞（Nigeria）博科勝地（Boko Haram）的武裝份子活動。

尼日總統辦公室12日推文宣布，總統伊素福接獲消息以後，已經緊急縮短訪問埃及的行程，提早回國。據了解，尼日部長會議首度於2017年宣布國家進入緊急狀態，賦予安全部隊更多權力，打擊武裝份子，最近又將緊急狀態延長3個月。

▲尼日突擊隊、國安人員在瓦拉姆省（Ouallam）參與美國贊助的燧發槍（Flintlock）模擬演習。（圖／路透）

▲尼日國安人員在瓦拉姆省（Ouallam）參與美國贊助的燧發槍（Flintlock）模擬演習。（圖／路透）

《半島電視台》報導，恐怖主義武裝分子2012年起在馬利北部展開行動，衝突逐漸蔓延到鄰國布吉納法索（Burkina Faso）、尼日，至今已在撒哈拉、蘇丹中部的「薩赫勒」（Sahel）地區造成數千名百姓與軍人死亡。

尼日、布吉納法索、馬利、查德（Chad）、茅利塔尼亞（Mauritania）2017年聯盟組成「薩赫勒5國集團聯合部隊」（G5 Sahel Joint Force）遏止，法國也發起「巴爾赫內行動」（Operation Barkhane）布署4500名士兵協防，但是當地衝突依然不斷。

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