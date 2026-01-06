台灣人民共產黨元旦升掛五星旗　台南市府依法拆除違建設施

▲「台灣人民共產黨」元旦於新營公共場域升掛五星旗引發爭議，台南市政府依法執行違法設施拆除。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對「台灣人民共產黨」於2026年元旦，在台南市新營區公共場域舉行升旗活動、播放中國國歌並懸掛中國五星旗一事，台南市政府6日表示，警察局當場已依《社會秩序維護法》要求停止違法集會，並全程蒐證；針對同一地點再度出現的違章建築與旗座設施，市府已依法執行強制拆除作業。

市府指出，早在2018年間，新營區即出現一處以鐵皮搭建、外觀漆成紅色的建物，門口懸掛簡體字匾額「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」，現場並長期升掛中國五星旗。經市府查證，該建物未依法申請建築許可，亦非合法宗教設施，明確涉及違章建築。

市府說明，該處違章建物於2019年經認定違建後，已依法執行第一次強制拆除；2022年間原址再度搭建違章設施，市府查證後仍屬違建，再次依法執行第二次強制拆除。未料今年元旦期間，該地點又再度出現相關設施，市府經確認違法事實後，依法執行第三次強制拆除。

針對元旦當日升旗行為，市府表示，「台灣人民共產黨」於新營區公共場域舉行所謂升旗典禮，現場播放中國國歌並懸掛五星旗，警方第一時間即到場處理，依法舉牌警告並蒐證，後續將就是否涉及違反《集會遊行法》、《社會秩序維護法》等相關規定，移送權責單位依法研處。

市長黃偉哲6日下午也透過臉書發文強調，「國家的尊嚴不容踐踏！針對一而再、再而三挑戰公權力的違法行為，我們稍早已拆除新營『共產黨違建旗座』及相關違法設施。」貼文曝光後，引發大量網友關注與支持，按讚數迅速突破萬人。

市府重申，依法行政是市府一貫立場，無論涉及何種團體或主張，只要違反法律規定、破壞公共秩序，市府都將依法處理，捍衛法治與公共利益。