　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗　台南市府依法拆除違建設施

▲「台灣人民共產黨」元旦於新營公共場域升掛五星旗引發爭議，台南市政府依法執行違法設施拆除。（記者林東良翻攝，下同）

▲「台灣人民共產黨」元旦於新營公共場域升掛五星旗引發爭議，台南市政府依法執行違法設施拆除。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對「台灣人民共產黨」於2026年元旦，在台南市新營區公共場域舉行升旗活動、播放中國國歌並懸掛中國五星旗一事，台南市政府6日表示，警察局當場已依《社會秩序維護法》要求停止違法集會，並全程蒐證；針對同一地點再度出現的違章建築與旗座設施，市府已依法執行強制拆除作業。

▲「台灣人民共產黨」元旦於新營公共場域升掛五星旗引發爭議，台南市政府依法執行違法設施拆除。（記者林東良翻攝，下同）

市府指出，早在2018年間，新營區即出現一處以鐵皮搭建、外觀漆成紅色的建物，門口懸掛簡體字匾額「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」，現場並長期升掛中國五星旗。經市府查證，該建物未依法申請建築許可，亦非合法宗教設施，明確涉及違章建築。

▲「台灣人民共產黨」元旦於新營公共場域升掛五星旗引發爭議，台南市政府依法執行違法設施拆除。（記者林東良翻攝，下同）

市府說明，該處違章建物於2019年經認定違建後，已依法執行第一次強制拆除；2022年間原址再度搭建違章設施，市府查證後仍屬違建，再次依法執行第二次強制拆除。未料今年元旦期間，該地點又再度出現相關設施，市府經確認違法事實後，依法執行第三次強制拆除。

▲「台灣人民共產黨」元旦於新營公共場域升掛五星旗引發爭議，台南市政府依法執行違法設施拆除。（記者林東良翻攝，下同）

針對元旦當日升旗行為，市府表示，「台灣人民共產黨」於新營區公共場域舉行所謂升旗典禮，現場播放中國國歌並懸掛五星旗，警方第一時間即到場處理，依法舉牌警告並蒐證，後續將就是否涉及違反《集會遊行法》、《社會秩序維護法》等相關規定，移送權責單位依法研處。

▲「台灣人民共產黨」元旦於新營公共場域升掛五星旗引發爭議，台南市政府依法執行違法設施拆除。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲6日下午也透過臉書發文強調，「國家的尊嚴不容踐踏！針對一而再、再而三挑戰公權力的違法行為，我們稍早已拆除新營『共產黨違建旗座』及相關違法設施。」貼文曝光後，引發大量網友關注與支持，按讚數迅速突破萬人。
市府重申，依法行政是市府一貫立場，無論涉及何種團體或主張，只要違反法律規定、破壞公共秩序，市府都將依法處理，捍衛法治與公共利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

【娃娃壞掉修理中】法鬥在一旁乖乖等待！表情超可愛XD

地方熱門新聞

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

弱勢生活補助金今年加碼發放

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

陳亭妃民調穩定領先逾一年鐵馬直播串連37區展現硬實力

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

更多熱門

相關新聞

遭中國禁止入境　石平抵台高呼：告訴世界「台灣就是獨立國家」

遭中國禁止入境　石平抵台高呼：告訴世界「台灣就是獨立國家」

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平今（6日）上午搭乘日航JL0097抵達台北松山機場。石平強調，他今天來到台灣就是要證明，中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」，而證明「兩岸互不隸屬」的政治宣示，已在他入境的那一瞬間達成，接下來的重點將放在實質交流。

憂台海效應！　英外相避論斷美國對委作為合法性

憂台海效應！　英外相避論斷美國對委作為合法性

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

川普軍事行動完全無法制衡？

川普軍事行動完全無法制衡？

台南安南區清慈宮啟建台灣第一大醮黃偉哲祈願台南遠離災厄

台南安南區清慈宮啟建台灣第一大醮黃偉哲祈願台南遠離災厄

關鍵字：

台灣共產黨元旦五星旗拆除違建

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面