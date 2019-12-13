「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

▲知名導演范可欽（右）為張瀚天挺身而出。（圖／張瀚天競總提供）

記者唐詠絮／彰化報導

絕不向奧步低頭，否則彰化就會被奧步贏了！國民黨第二選區立委參選人張瀚天，近日飽受網路和假民調電話抹黑攻擊，為了不再讓對手用烏賊戰混淆選情，希望將選舉主軸回歸公共議題，提供10萬元懸賞，鼓勵選民揪假民調黑手，只要能提出具體證明有組織行為以不法方式競選，經檢方起訴就提供獎金。

▲日前選民接到假民調公司抹黑電話。（圖／張瀚天競總提供）

為他拍攝《汙點篇》的導演范可欽13日上午挺身而出，他說，大約半年前張瀚天透過友人找他拍影片，當時他就要求張瀚天必須「坦誠相見」，張瀚天即說出自己心中的「最大污點」，才會催生了《污點篇》，張瀚天知道這會是他此次選舉被重砲轟擊之處，仍選擇坦然面對。

▲知名導演范可欽（右）為張瀚天拍攝《污點篇》。（圖／張瀚天競總提供）

范可欽表示，張瀚天從不掩飾自己年輕時曾犯的錯，才會用該影片向鄉親交代他的過去。「一個人生命中，如果有了污點該怎麼做？」《污點篇》影片開頭就以一面面空白，張瀚天去撫摸其中一面牆壁上的汙點點出主題，交代自己的年少往事。再以支持者表示：「浪子回頭金不換」、「為人民服務做得好，誰沒有過去」、「以前那個叫故事，重要的是今天和明天」、「以前都做善事，到了當選做壞事，有用嗎？」該影片在張瀚天粉絲專頁上架後，創下高點閱率。

▲知名導演范可欽（右）為張瀚天拍攝《污點篇》。（圖／張瀚天競總提供）

范可欽說，一般人正常反應是不想讓別人知道自己不好的事情，或是離鄉背井去「洗白」，他最痛恨很多候選人在選舉最後才冒出很多的事，張瀚天很誠實面對自己的過去。影片是以對照式呈現，讓張瀚天看著自己的人生汙點，但是到最後開出燦爛的花朵。

▲張瀚天到市場拜票。（圖／張瀚天競總提供）

但抹黑的惡質選風一波接一波，張瀚天透過競選總部表示，人在做、天在看，他不會否認自己的過去，但民進黨在整個選舉過程中，動用到全黨力量，只想靠他年輕時候犯的錯來勝選，眼中只有輸贏、沒有人性。但他不會因為對手用惡質的手段，就開始跟著造謠抹黑，他會繼續走遍大街小巷服務鄉親，也希望對手想勝贏就拿出真正的服務、端出能實現的政見。爾後，他將不再針對個人私事上做回應，希望將選舉主軸回歸公共議題。

▲知名導演范可欽（右）為張瀚天挺身而出。（圖／張瀚天競總提供）

國民黨彰化市黨部主委林士聖痛批選舉奧步，他說，從真人假民調到現在的抹黑電話語音，目前雖已由檢警偵辦中，但這種惡質手段顯然還未停止，目前已經掌握特定人士已經印製好抹黑黑函，隨時可能用派報方式攻擊張瀚天，請民眾踴躍提供線索。

▲張瀚天競總製作選民聽到抹黑的民調電話作法。（圖／張瀚天競總提供）

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