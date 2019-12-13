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「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

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▲知名導演范可欽（右）為張瀚天挺身而出。（圖／張瀚天競總提供）

▲知名導演范可欽（右）為張瀚天挺身而出。（圖／張瀚天競總提供）

記者唐詠絮／彰化報導

絕不向奧步低頭，否則彰化就會被奧步贏了！國民黨第二選區立委參選人張瀚天，近日飽受網路和假民調電話抹黑攻擊，為了不再讓對手用烏賊戰混淆選情，希望將選舉主軸回歸公共議題，提供10萬元懸賞，鼓勵選民揪假民調黑手，只要能提出具體證明有組織行為以不法方式競選，經檢方起訴就提供獎金。

▲民調抹黑張瀚天。（圖／張瀚天競辦提供）

▲日前選民接到假民調公司抹黑電話。（圖／張瀚天競總提供）

為他拍攝《汙點篇》的導演范可欽13日上午挺身而出，他說，大約半年前張瀚天透過友人找他拍影片，當時他就要求張瀚天必須「坦誠相見」，張瀚天即說出自己心中的「最大污點」，才會催生了《污點篇》，張瀚天知道這會是他此次選舉被重砲轟擊之處，仍選擇坦然面對。

▲▼國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天推出競選影片「汙點篇」，讓選民檢視。（翻攝自張瀚天影片）

▲知名導演范可欽（右）為張瀚天拍攝《污點篇》。（圖／張瀚天競總提供）

范可欽表示，張瀚天從不掩飾自己年輕時曾犯的錯，才會用該影片向鄉親交代他的過去。「一個人生命中，如果有了污點該怎麼做？」《污點篇》影片開頭就以一面面空白，張瀚天去撫摸其中一面牆壁上的汙點點出主題，交代自己的年少往事。再以支持者表示：「浪子回頭金不換」、「為人民服務做得好，誰沒有過去」、「以前那個叫故事，重要的是今天和明天」、「以前都做善事，到了當選做壞事，有用嗎？」該影片在張瀚天粉絲專頁上架後，創下高點閱率。

▲▼國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天推出競選影片「汙點篇」，讓選民檢視。（翻攝自張瀚天影片）

▲知名導演范可欽（右）為張瀚天拍攝《污點篇》。（圖／張瀚天競總提供）

范可欽說，一般人正常反應是不想讓別人知道自己不好的事情，或是離鄉背井去「洗白」，他最痛恨很多候選人在選舉最後才冒出很多的事，張瀚天很誠實面對自己的過去。影片是以對照式呈現，讓張瀚天看著自己的人生汙點，但是到最後開出燦爛的花朵。

▲藍營彰化第二選區立委候選人張瀚天支持的選民近來接到假民調電話。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張瀚天到市場拜票。（圖／張瀚天競總提供）

但抹黑的惡質選風一波接一波，張瀚天透過競選總部表示，人在做、天在看，他不會否認自己的過去，但民進黨在整個選舉過程中，動用到全黨力量，只想靠他年輕時候犯的錯來勝選，眼中只有輸贏、沒有人性。但他不會因為對手用惡質的手段，就開始跟著造謠抹黑，他會繼續走遍大街小巷服務鄉親，也希望對手想勝贏就拿出真正的服務、端出能實現的政見。爾後，他將不再針對個人私事上做回應，希望將選舉主軸回歸公共議題。

▲知名導演范可欽（右）為張瀚天挺身而出。（圖／張瀚天競總提供）

▲知名導演范可欽（右）為張瀚天挺身而出。（圖／張瀚天競總提供）

國民黨彰化市黨部主委林士聖痛批選舉奧步，他說，從真人假民調到現在的抹黑電話語音，目前雖已由檢警偵辦中，但這種惡質手段顯然還未停止，目前已經掌握特定人士已經印製好抹黑黑函，隨時可能用派報方式攻擊張瀚天，請民眾踴躍提供線索。

▲藍營彰化第二選區立委候選人張瀚天支持的選民近來接到假民調電話。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張瀚天競總製作選民聽到抹黑的民調電話作法。（圖／張瀚天競總提供）

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