嚴陣以待！中選會：全國模擬4次　動員2千名人力計票

▲中選會日前舉行總統副總統選舉號次抽籤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

2020大選剩餘29天，中選會發布新聞稿說明選舉開票、計票的相關規範，投票日每個投開票所都有監察員，由政黨或候選人推薦監察投開票過程；同時也動員約2千名人力進行電腦計票登入與統計相關工作。在計票資安方面，會經由專業資安公司測試及行政院資通安全處複查。中選會呼籲，各家媒體在開票當日報導開票時，能夠穿插中選會中央選情中心提供的計票數據，讓選舉計票統計資料更為精確。

中選會13日發布新聞稿，針對選務相關規範說明，在民調發布方面，投票日前10日至投票時間截止前，不得以任何方式發布有關候選人或選舉之民意調查，也不得加以報導、散布、評論或引述。而針對選舉開票、計票作業，中選會強調，開票計票過程公開透明，投票日每個投開票所都有由政黨或候選人推薦的監察員監察投開票過程。開票完也會指派專人，將投開票報告表送往選務作業中心，再登錄到中央電腦計票系統，並同步傳送至查詢網站，供各界查詢。

而在計票資安方面，中選會說明，電腦計票系統經由專業資安公司測試及行政院資通安全處複查，並進行4次全國性模擬演練，且系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用受監控個人電腦才能進系統登錄票數。中選會並說，這次選舉將動員約2千名人力進行電腦計票登入與統計相關工作，中華電信在投開票當日也會動員近千名人力，進駐中華電信監控指揮中心、中央選情中心等，全面監控計票所使用到的設備與網路。

最後，中選會主委李進勇也呼籲，希望各家媒體在開票當日報導開票時，能夠穿插中央選情中心提供的計票數據，讓選舉計票統計資料更為精確。

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