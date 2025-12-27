2026美中恐再翻臉！　美議員集體示警「點名台海是關鍵」

▲今年10月30日，川普與習近平在南韓釜山會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國國會兩黨逾25名議員示警，美中關係2026年可能再度惡化，關鍵因素包括貿易與台海。其中，黃豆採購危機最快恐在明年2月底就引爆新一波衝突。

川習會10月底達成1年貿易休兵協議已岌岌可危，包括稀土協議等一系列美中問題依然懸而未決，但川普政府不可能讓這種情況長期維持下去。

美媒POLITICO採訪25名重量級議員對於美中貿易協議的看法，兩黨人士均警告前方恐有動盪，議員們準備在1月復會後，針對貿易、台海與網路入侵等問題，繼續展開與北京的對抗。

民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）形容現況就像重量級拳擊賽的「中場休息」，雙方都在為下一回合做準備。共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）更直言，「中國永遠不值得信任，他們總是伺機而動。」

▲解放軍在台灣周圍動作頻頻。（圖／路透）



議員們也列出2026年可能破壞美中關係的因素，台灣議題與黃豆危機均被提及。

報導指出，中國正在努力擴大軍事力量和影響力，同時強化入侵台灣的準備。解放軍10月首度展示新型軍事駁船系統，透過架設橋樑，讓貨船能夠直接在台灣海灘卸載坦克或卡車，解決了部分登島技術難題。

民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）警告，「中國正在收緊對台灣的絞索。」同黨眾議員摩爾頓（Seth Moulton）特別點名北京針對日本及澳洲的做法，「習近平在對抗與挑釁我們的盟友，尤其是澳洲與日本這件事上，確有做得太過火的風險。」

此外，逾20名議員懷疑習近平是否履行10月底的貿易休兵承諾，包括減少流向墨西哥的毒品芬太尼（fentanyl）前體化學物質，以及採購約定數量的美國農產品等。

其中最令人擔憂的是黃豆危機，民主黨眾議員德田（Jill Tokuda）分析，此議題「最容易引發衝突，因為直接損害美國農民利益」，預估衝突將在2月28日黃豆採購期限截止時爆發。

中國今年5月暫停採購美國黃豆之後，伊利諾與愛荷華等農業大州面臨破產威脅，而這些地方正是共和黨明年期中選舉的關鍵票倉。儘管習近平承諾11、12月採購1200萬噸美國黃豆，但NBC報導指出北京迄今僅完成協議的一小部分。