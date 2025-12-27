　
國際

2026美中恐再翻臉！　美議員集體示警「點名台海是關鍵」

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤,川習會。（圖／路透）

▲今年10月30日，川普與習近平在南韓釜山會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國會兩黨逾25名議員示警，美中關係2026年可能再度惡化，關鍵因素包括貿易與台海。其中，黃豆採購危機最快恐在明年2月底就引爆新一波衝突。

川習會10月底達成1年貿易休兵協議已岌岌可危，包括稀土協議等一系列美中問題依然懸而未決，但川普政府不可能讓這種情況長期維持下去。

美媒POLITICO採訪25名重量級議員對於美中貿易協議的看法，兩黨人士均警告前方恐有動盪，議員們準備在1月復會後，針對貿易、台海與網路入侵等問題，繼續展開與北京的對抗。

民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）形容現況就像重量級拳擊賽的「中場休息」，雙方都在為下一回合做準備。共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）更直言，「中國永遠不值得信任，他們總是伺機而動。」

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲解放軍在台灣周圍動作頻頻。（圖／路透）

議員們也列出2026年可能破壞美中關係的因素，台灣議題與黃豆危機均被提及。

報導指出，中國正在努力擴大軍事力量和影響力，同時強化入侵台灣的準備。解放軍10月首度展示新型軍事駁船系統，透過架設橋樑，讓貨船能夠直接在台灣海灘卸載坦克或卡車，解決了部分登島技術難題。

民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）警告，「中國正在收緊對台灣的絞索。」同黨眾議員摩爾頓（Seth Moulton）特別點名北京針對日本及澳洲的做法，「習近平在對抗與挑釁我們的盟友，尤其是澳洲與日本這件事上，確有做得太過火的風險。」

此外，逾20名議員懷疑習近平是否履行10月底的貿易休兵承諾，包括減少流向墨西哥的毒品芬太尼（fentanyl）前體化學物質，以及採購約定數量的美國農產品等。

其中最令人擔憂的是黃豆危機，民主黨眾議員德田（Jill Tokuda）分析，此議題「最容易引發衝突，因為直接損害美國農民利益」，預估衝突將在2月28日黃豆採購期限截止時爆發。

中國今年5月暫停採購美國黃豆之後，伊利諾與愛荷華等農業大州面臨破產威脅，而這些地方正是共和黨明年期中選舉的關鍵票倉。儘管習近平承諾11、12月採購1200萬噸美國黃豆，但NBC報導指出北京迄今僅完成協議的一小部分。

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案

美國對台軍售創下3500億台幣天價引發對岸強烈不滿，大陸黨媒《人民日報》今（28）發表社論，痛批美國賣給台灣以「反登陸」為主的裝備，戳穿「協防台灣」的謊言。當台灣老百姓的退休金與孩子的教育經費被賴清德當作向美國輸誠的籌碼，台灣的未來已在政客的私利中燃燒殆盡，並且奉勸賴清德政府去看看「九三閱兵」，面對解放軍強大實力，「台獨」勢力購買的武器不過是一堆廢鐵。最後，社論特地提及國眾兩黨在立院通過彈劾賴清德提案，超過800萬民眾連署響應，充分說明「大勢不可逆，人心不可違。」

川習明年可望見面4次！

川習明年可望見面4次！

北京降溫？海警船激增　恐轉向封鎖戰

北京降溫？海警船激增　恐轉向封鎖戰

台灣人超愛！吃豆腐乳「1件事」別跟風　醫示警

台灣人超愛！吃豆腐乳「1件事」別跟風　醫示警

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

美中美中台黃豆台海貿易協議2026川習會

