綠營昔日也遲審總預算？　林楚茵嗆藍白：玩文字遊戲、偷換概念

▲立委林楚茵。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林楚茵昨（26日）在社群平台開轟，藍白把總預算當作政治鬥爭的人質，不僅當薪水小偷，不審預算，還玩文字遊戲、偷換概念，將民進黨過去的「審不完」，跟現在藍白的「不給審」，說成是完全一樣的事，她直言，這就是在「惡意罷工」。

林楚茵表示，再過幾天就是2026年，但明年度總預算竟然還被在野黨鎖在「程序委員會」，藍白主導的國會，去年拖到11月8日才將總預算交付審查，孰料，今年更離譜，已經12月底，「115年度總預算」卻連程序委員會大門都出不了。

林楚茵指出，藍白為了不審預算還找藉口，顛倒是非黑白，立法院下半年度，也就是現在是「預算會期」，藍白已經拖了整整3個月不讓預算付委審查，這就是薪水小偷的行為。

此外，林楚茵直指，藍白別再玩文字遊戲、偷換概念，民進黨過去的「審不完」，跟現在藍白的「不給審」完全不一樣，藍白這是「惡意罷工」，惱羞成怒就彈劾賴總統，只是為了遮掩藍白的無理取鬧。

林楚茵接著點出，根據《預算法》第51條規定，總預算案「應」於會計年度「開始一個月前」由立法院議決。讓她不禁開酸，藍白若不是法盲，就是鬼遮眼。

最後，林楚茵強調，藍白立委現在不僅是在當薪水小偷，更是公然違法，把政府總預算當作政治鬥爭的人質，從而把人民的福祉踩在腳底下。