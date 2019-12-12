印度通過《公民身分修正法案》各地掀示威！阿薩姆邦實施宵禁

▲印度西北部阿默達巴德（Ahmedabad）民眾抗議《公民身分修正法案》（CAB）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印度上議院11日通過《公民身份修正法案》，允許鄰國宗教少數非法移民獲取公民資格，如今只需總統簽署即可正式成為法律，卻被外界批評，唯獨排除穆斯林是「宗教歧視」，民眾也因擔心「移民潮氾濫」連續多日發起示威，尤其阿薩姆邦（Assam）10日、11日的情勢最為激烈，已經實施宵禁。但總理莫迪（Narendra Modi）認為，此法案是一大里程碑，內政部長沙哈（Amit Shah）也強調，沒有違反憲法「禁止歧視」的世俗精神。

▲印度國內許多地方都有民眾發起示威，圖為加爾各答（Kolkata）的抗議學生。（圖／路透）



印度上議院11日晚間以125票贊成、105票反對，通過《公民身份修正法案》，只要總統簽署，就可成為正式法律。此法案由執政的「印度人民黨」（BJP）提出，總理莫迪對此表示，如今將能「舒緩許多人長年以來面對壓迫的痛苦」，是「印度具有里程碑的一天。」提案的內政部長沙哈表示，新法案不影響社會上所有族群現有的歸化途徑，也遵守憲法第14條「禁止歧視」的精神，不如外界所說的「反對穆斯林」。

▲▼與孟加拉接壤的阿薩姆邦抗議最為激烈，首府古瓦哈提（Gauhati）已經實施宵禁。（圖／路透）



根據《衛報》，此法案在國內引發抗議，尤其與孟加拉接壤的阿薩姆邦最為激烈，民眾擔心「移民潮氾濫」，最後將削弱當地人的文化政經力量，示威者10日、11日設置路障，封鎖主要幹道與鐵路線，燃燒輪胎，設置路障，數百民眾遊行前往政府大樓表達不滿，警方出動催淚瓦斯、橡膠子彈驅離。

印度報業托拉斯（Press Trust of India）報導，阿薩姆邦警方官員阿加瓦爾（Mukesh Aggarwal）證實，首府古瓦哈提（Gauhati）已經實施宵禁。中央政府派駐5000名士兵前往當地，預防衝突升溫。

▲印度古瓦哈提（Gauhati）民眾6日走上街頭抗議《公民身分修正法案》（CAB）。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，《公民身分修正法案》（CAB）允許逃離孟加拉、阿富汗與巴基斯坦的非法移民成為印度公民，符合條件的宗教包括印度教、錫克教、佛教、基督教、耆那教（Jain）與帕西教（Parsi）。此外，也修正了一條規定，外籍人士原本必須在印度工作、居住超過11年才能申請歸化，如果符合上述母國與宗教範圍，只需花費6年就可申請。

輿論批評，法案獨漏穆斯林，具有「排他性」，違反憲法明文規定的世俗原則，也就是法律之前人人平等，禁止對於公民宗教歧視。主要反對黨「印度國民大會黨」（Congress Party）議員桑妮雅．甘地（Sonia Gandhi）說，「《公民身分修正法案》的通過，標誌著心胸狹隘與偏執勢力，戰勝了全印度的多元主義。」

▲印度百姓擔心移民潮，走上街頭抗議。圖為阿薩姆邦古瓦哈提（Gauhati）民眾6日示威。（圖／達志影像／美聯社）

美國國際宗教自由委員會（USCIRF）認為，此法案違反「印度世俗多元主義與憲法的悠久歷史」，要求當局制裁印度內政部長沙哈。但印度外交部發言人庫馬爾（Raveesh Kumar）表示，這些譴責「沒有根據也不精確」，法案「提供快速取得公民身分的條件，解決目前困境，滿足基本人權需求。真正謹守宗教自由的人，應該歡迎而非批評這樣的倡議。」



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