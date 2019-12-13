保守黨大勝迎脫歐　歐盟籌備貿談：11個月內達協議是巨大挑戰

▲歐盟與英國必須在2020年底脫歐過渡期結束之前達成一項貿易協議，否則雙方的貿易關係將回歸世界貿易組織（WTO）的標準。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國大選出口民調出爐，保守黨預計贏得368席。面對保守黨在脫歐卡關的時刻取得決定性勝利，歐盟官員在表達歡迎的同時，也重申2020年前完成貿易協議的巨大挑戰，「態勢明朗是件好事，但在如此短的時間內推進未來關係，是個艱鉅的任務。」

▲英國首相強生（Boris Johnson）帶著愛犬前往投票。（圖／路透）

綜合路透、法新社報導，法國歐洲事務部長德蒙夏朗（Amelie de Montchalin）認定保守黨取得的多數優勢，使得英國未來有秩序脫歐的這條路變得更加清晰。她提到，歐盟多國領導人正針對英國脫歐進行相關討論，「這中間最重要的不是怎麼脫歐，而是我們能為脫歐後的未來打造什麼」，且歐盟也希望未來與英國的雙邊關係能夠越緊密越好。

瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）13日表示，依據出口民調，英國大選的結果如今意味著「脫歐即將實現」，歐盟與英國之間達成新協議的時間也非常短，「這是個非常明確的結果，且直到（英國13日上午）都不會改變……我們現在只有11個月來敲定協議，時間相當緊湊。」

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