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不斷更新／英國大選出口民調「保守黨強取368席」　有望2020年1月底脫歐

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▲▼英國大選。（圖／路透）

▲英國4年來第3次改選，保守黨與工黨勢力消長明顯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國大選出口民調出爐，保守黨預計贏得368席，原先占國會244席的工黨則是下跌至191席。蘇格蘭民族黨拿下55席，自由民主黨取得13席次，威爾斯黨3席，綠黨1席，英國脫歐黨0席，其他黨別22席。如果出口民調正確，強生比前首相梅伊在2017年獲得的席次（317席）還多。

此次出口民調與前次相比，保守黨預計新增50席，工黨大幅減少71席，蘇格蘭民族黨多20席，威爾斯黨少1席，綠黨及英國脫歐黨席次維持不變，其他黨別則多了19席。

對此，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，出口民調不代表最後結果，但「數學就是數學」，且他也感受到選民對政黨以及他個人的不滿。他先前指出，出口民調可能會有誤。

▲▼英國大選。（圖／路透）

▲英國大選投票日當天，儘管各地有雨，仍擋不住英國人上街投票的決心；投票時間上午7點至10點，許多人延後或放棄喝茶時間，只為英國。（圖／路透）

英國《Sky News》的選舉分析員泰瑞莎爾（Michael Thrasher）指出，出口民調對於工黨來說是「驚人的結果」，在計算的過程中，保守黨一直保持領先狀態，「對強生來說，這真是一個非常棒的大勝利，但對工黨來說就很可怕了，可能是二次大戰以來在任何總選舉中最差的表現，柯賓也可能是有史以來最差的黨魁之一。」

保守黨是柴契爾夫人執政後，首度獲得這麼多席，而工黨自1930年代以來，從未獲得少於200席。另外，蘇格蘭民族黨的結果也很不錯，是2016年以來最佳。

▲▼英國首相強生帶著愛犬前往投票站。（圖／路透）

▲英國首相強生，12日上午帶著愛犬前往投票站。（圖／路透）

上午6點33分更新

強生稍早發推，「謝謝我們這個偉大國家所有出來投票的國民，也謝謝志工和對候選人的支持。我們生活在全世界最棒的民主體制下。」反觀差距越來越大的工黨，開始瘋狂出現譴責領袖柯賓的聲音，「任何要把這次失敗怪罪給脫歐問題都是愚蠢的，因為問題是柯賓搞出來的。」

英國下議院前議長柏科（John Bercow），如果出口民調正確，這「戲劇性的結果」對保守黨來說，比過去幾個月，甚至是整場競選下來所夢想的還要更好。

ET快訊
英大選出口民調「保守黨強取368席」　有望2020年1月底脫
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