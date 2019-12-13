騎單車9小時！ 他在地圖上 「畫出馴鹿」...網一看全嚇歪

▲安東尼（左）是一名業餘的自行車手，因創作GPS圖畫在網路上爆紅。（圖／翻攝自twitter／@anthoyte）

實習記者施怡妏／綜合報導

現在有些人在跑步、騎車或爬山時，都會利用GPS記錄自己移動的路徑和里程數。英國一名業餘自行車手，平常會使用健身App來記錄運動過程，某天他突發奇想利用App在地圖上「作畫」，想不到成品一舉在網路上爆紅。

據《每日郵報》報導，住在英國切爾滕納姆〈Cheltenham〉51歲的安東尼·霍伊特（Anthony Hoyte），是一名業餘自行車手，平常騎車時習慣利用健身App「Strava」來記錄自己的運動路程、時間和里程數。有天他看著自己騎車路徑，竟突發奇想地用地圖來作畫，沒想到「畫出」不少精彩的作品讓他因此爆紅。

最近因適逢聖誕節前夕，安東尼在倫敦市區耗時了9小時，順利畫出了麋鹿的頭，事後他也將作品在推特上分享，立刻引來網友的讚嘆，鹿角栩栩如生的模樣令無數網友驚艷。安東尼接受媒體訪問時表示，這幅麋鹿的圖畫可能是他至今最印象深刻的，也是目前為止最偉大的創作，「這是個漫長的一天，但我對這幅畫感到非常的滿意！」

安東尼目前共創作了12幅GPS圖畫，未來也會繼續分享更多的作品。他分享祕訣，看地圖的時後會發現到有些路程像某種圖案的形狀，再找看看附近有沒有可以拼湊出完整圖畫的路線，「我只是花比較多的時間研究地圖，然後就等著靈感自動浮現。」

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