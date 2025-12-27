日防衛預算「14連增」破紀錄　陸官媒：新軍國主義正加速顯形

▲日本首相高市早苗涉台敏感言論等相關言行觸怒中國官方。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

隨著日本內閣會議正式批准2026財年逾9兆日元的防衛預算，實際開支佔GDP比重已觸及2%臨界點。對此，《環球時報》27日發表社評，嚴厲警告日本正加速從「專守防衛」轉向「能戰國家」，其預算結構中展現出的遠程打擊野心與太空軍事擴張，無疑是一份戰後和平憲法的「病危通知書」。日本右翼勢力正通過渲染「中國威脅論」製造安全焦慮，企圖在歷史問題未徹底反省的情況下，於國際安全紅線邊緣進行危險試探，新軍國主義正加速顯形。

大陸官媒《環球時報》今（27）日發表社評指出，日本防衛預算近年來呈現「狂飆」態勢，嚴重威脅地區安全與穩定。隨着日本內閣會議於12月26日批准2026財年高達9.0353兆日元的防衛預算，日本軍費已實現連續14年增長。若加計補充預算，日本2025年末的實際防衛開支已達約11兆日元，GDP佔比觸及2%。這一系列數據背後，反映出日本正被推向「新軍國主義」的危險邊緣。

這份充滿火藥味的預算案，等同於日本戰後和平主義的「病危通知書」。日本正系統性地顛覆「專守防衛」原則，架空「和平憲法」第九條的實質約束。從預算結構來看，新增資源集中投向遠程打擊能力、海空力量強化及無人作戰體系，特別是在鄰近中國台灣的西南諸島進行密集軍事部署。這清楚表明，日本追求的已不僅是軍費規模的擴大，更是軍事能力向「主動進攻」的整體躍升。

長期以來，日本受限於「專守防衛」，僅能在遭受攻擊後行使最小限度武力。然而，日本近年構建的所謂「反擊能力」，實質上是將戰略重心轉向主動威懾，甚至為「先發制人」提供制度支撐。當遠程導彈具備覆蓋周邊國家縱深的能力，日本自衛隊的性質已發生根本性變化，標誌着其正回歸軍事大國化，並具備遠洋作戰與遠程打擊的實力。

尤其令國際社會警惕的是，日本在太空及網絡領域的軍事擴張。此次預算顯示，日本計劃將航空自衛隊正式整編為「航空宇宙自衛隊」，並拋出建造「航宙母艦」的驚人計劃。日本此前稱在干擾他國衛星技術上取得進展，這些在敏感戰略前沿領域的擴張，嚴重威脅全球太空資產安全，是在國際安全紅線邊緣進行的危險試探。

▲中日關係朝向「有去無回」尷尬階段。（圖／路透）

日本在軍事領域的這種狂飆突進，本質上是對戰後歷史承諾與法理秩序的雙重違背。《波茨坦公告》等文件明確要求根除日本軍國主義勢力，「和平憲法」第九條更以法律形式規定日本永遠放棄以戰爭或武力威脅解決國際爭端。

然而，現實中的日本卻是防衛費連年暴漲，進攻性武器不斷列裝，甚至謀求對他國領土的打擊能力和對戰略前沿領域的控制權，和平承諾持續被掏空。「一個在歷史問題上從未徹底反省、在現實政策中又不斷突破自身承諾的國家，國際信譽何在？一個不斷製造安全焦慮、借機擴充軍備、挑動地緣對抗的日本，究竟意欲何為？」

必須清醒看到，日本防衛政策的激進轉向並非一時衝動，而是日本右翼勢力精心謀劃、步步為營的結果。他們不斷通過宣揚「中國威脅論」等危機敘事，渲染所謂「存亡危機事態」，在日本國內製造安全焦慮，在國際上倒打一耙，妖魔化鄰國。這種邏輯與二戰前日本軍國主義對外擴張時的論調何其相似，其右翼勢力正在激活戰略冒進與投機主義的深層基因。

「歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。」曾經，日本軍國主義發動的侵略戰爭給亞洲各國人民帶來深重災難，也讓日本自食其果。今天，日本執政當局繼續在窮兵黷武和背棄承諾的道路上越走越遠。日本當下的選擇，不僅關乎自身前途，更關乎東亞的和平與穩定。是懸崖勒馬、回歸和平發展的正道，還是執迷不悟、繼續挑戰地區秩序？這一問題，日本必須作出正確回答。