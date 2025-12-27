　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日防衛預算「14連增」破紀錄　陸官媒：新軍國主義正加速顯形

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲日本首相高市早苗涉台敏感言論等相關言行觸怒中國官方。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

隨著日本內閣會議正式批准2026財年逾9兆日元的防衛預算，實際開支佔GDP比重已觸及2%臨界點。對此，《環球時報》27日發表社評，嚴厲警告日本正加速從「專守防衛」轉向「能戰國家」，其預算結構中展現出的遠程打擊野心與太空軍事擴張，無疑是一份戰後和平憲法的「病危通知書」。日本右翼勢力正通過渲染「中國威脅論」製造安全焦慮，企圖在歷史問題未徹底反省的情況下，於國際安全紅線邊緣進行危險試探，新軍國主義正加速顯形。

大陸官媒《環球時報》今（27）日發表社評指出，日本防衛預算近年來呈現「狂飆」態勢，嚴重威脅地區安全與穩定。隨着日本內閣會議於12月26日批准2026財年高達9.0353兆日元的防衛預算，日本軍費已實現連續14年增長。若加計補充預算，日本2025年末的實際防衛開支已達約11兆日元，GDP佔比觸及2%。這一系列數據背後，反映出日本正被推向「新軍國主義」的危險邊緣。

這份充滿火藥味的預算案，等同於日本戰後和平主義的「病危通知書」。日本正系統性地顛覆「專守防衛」原則，架空「和平憲法」第九條的實質約束。從預算結構來看，新增資源集中投向遠程打擊能力、海空力量強化及無人作戰體系，特別是在鄰近中國台灣的西南諸島進行密集軍事部署。這清楚表明，日本追求的已不僅是軍費規模的擴大，更是軍事能力向「主動進攻」的整體躍升。

長期以來，日本受限於「專守防衛」，僅能在遭受攻擊後行使最小限度武力。然而，日本近年構建的所謂「反擊能力」，實質上是將戰略重心轉向主動威懾，甚至為「先發制人」提供制度支撐。當遠程導彈具備覆蓋周邊國家縱深的能力，日本自衛隊的性質已發生根本性變化，標誌着其正回歸軍事大國化，並具備遠洋作戰與遠程打擊的實力。

尤其令國際社會警惕的是，日本在太空及網絡領域的軍事擴張。此次預算顯示，日本計劃將航空自衛隊正式整編為「航空宇宙自衛隊」，並拋出建造「航宙母艦」的驚人計劃。日本此前稱在干擾他國衛星技術上取得進展，這些在敏感戰略前沿領域的擴張，嚴重威脅全球太空資產安全，是在國際安全紅線邊緣進行的危險試探。

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

▲中日關係朝向「有去無回」尷尬階段。（圖／路透）

日本在軍事領域的這種狂飆突進，本質上是對戰後歷史承諾與法理秩序的雙重違背。《波茨坦公告》等文件明確要求根除日本軍國主義勢力，「和平憲法」第九條更以法律形式規定日本永遠放棄以戰爭或武力威脅解決國際爭端。

然而，現實中的日本卻是防衛費連年暴漲，進攻性武器不斷列裝，甚至謀求對他國領土的打擊能力和對戰略前沿領域的控制權，和平承諾持續被掏空。「一個在歷史問題上從未徹底反省、在現實政策中又不斷突破自身承諾的國家，國際信譽何在？一個不斷製造安全焦慮、借機擴充軍備、挑動地緣對抗的日本，究竟意欲何為？」

必須清醒看到，日本防衛政策的激進轉向並非一時衝動，而是日本右翼勢力精心謀劃、步步為營的結果。他們不斷通過宣揚「中國威脅論」等危機敘事，渲染所謂「存亡危機事態」，在日本國內製造安全焦慮，在國際上倒打一耙，妖魔化鄰國。這種邏輯與二戰前日本軍國主義對外擴張時的論調何其相似，其右翼勢力正在激活戰略冒進與投機主義的深層基因。

「歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。」曾經，日本軍國主義發動的侵略戰爭給亞洲各國人民帶來深重災難，也讓日本自食其果。今天，日本執政當局繼續在窮兵黷武和背棄承諾的道路上越走越遠。日本當下的選擇，不僅關乎自身前途，更關乎東亞的和平與穩定。是懸崖勒馬、回歸和平發展的正道，還是執迷不悟、繼續挑戰地區秩序？這一問題，日本必須作出正確回答。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因
賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告
王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

深耕對台軍售！陸官媒起底被制裁美軍火商　產業鏈遭斷絕在華利益

咖啡因風波未停！霸王茶姬股價一度「跌近15%」創上市以來新低

記憶體狂漲　小米17 Ultra全規格貴2千元以上！

日防衛預算「14連增」破紀錄　陸官媒：新軍國主義正加速顯形

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案　大勢不可逆！武裝台灣必成噩夢

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！坐「噴火雪橇」飛空中畫面曝光

視力僅剩0.08！　13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

深耕對台軍售！陸官媒起底被制裁美軍火商　產業鏈遭斷絕在華利益

咖啡因風波未停！霸王茶姬股價一度「跌近15%」創上市以來新低

記憶體狂漲　小米17 Ultra全規格貴2千元以上！

日防衛預算「14連增」破紀錄　陸官媒：新軍國主義正加速顯形

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案　大勢不可逆！武裝台灣必成噩夢

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！坐「噴火雪橇」飛空中畫面曝光

視力僅剩0.08！　13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

2026馬年發財密技！跨年夜握關鍵金額　小孟老師：大發八方財

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

亞尼克X金家ㄟ推「濟州橘風巧克力生乳捲」　還有4款柑橘甜點

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

#李多慧 機場遇小弟弟親切舉高高　好羡慕弟弟哦❤️

大陸熱門新聞

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI 10天後「閃電下架」

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

「世界最長高速公路」隧道通車

廖雨詩曾見邱垂正　想幫上海台辦主任來台

北京律師警告：朱孝天若舉報不實恐被行拘

霸王茶姬股價一度「跌近15%」

13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

陸官方制裁20家美軍工企業、10名高管

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」

陸官媒：日本新軍國主義正加速顯形

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案

記憶體狂漲　小米新機全規格貴2千元以上

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面