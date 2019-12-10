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「家人不知她生雙胞胎！」護理師偷抱初生女嬰送給阿姨

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▲▼嬰兒,小孩,寶寶。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲巴基斯坦一名護理師發現家屬不知道孕婦懷了雙胞胎，竟偷偷把其中一名女嬰抱走。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

巴基斯坦西南部的「巴魯支斯坦」（Balochistan）發生一起離奇事件，孕婦比比（Jamila Bibi）4日到醫院生產，好幾天之後才完全恢復意識，醒來竟發現其中一個女兒失蹤，家人全都大吃一驚，因為沒人知道她當初生下的是雙胞胎。據了解，一名護理師注意到家屬並不知情，刻意繼續隱瞞，偷偷把女嬰抱走，送給膝下無子的阿姨。

姊夫哈米德（Abdul Hamid）表示，手術結束以後，院方只送來一名女嬰，稱「狀況非常良好」，請家屬把小寶寶跟母親一起帶回家。比比回到家以後，卻陷入半昏迷的狀態好幾天，6日終於康復，她一醒來就得知，其中一個女兒已經不幸夭折，趕緊追問「那麼另外一個女孩呢？」，卻把家人全都嚇壞了。

▲▼嬰兒,嬰,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小寶寶被偷偷抱走，幸好最後平安與家人團圓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

洛萊拉（Loralai）警察局副局長賈漢吉爾．沙（Jahangir Shah）表示，接獲報案以後，很快就找到嫌犯，「她當晚正在產房值班，直接把我們帶領到小嬰兒所在的地方。」他提到，護理師在其他同事的協助之下，把小寶寶偷偷帶出醫院，送給結婚17年卻仍沒有小孩的阿姨，「她的阿姨非常想要領養一個孩子。」

英國《獨立報》報導，警方目前已經將涉嫌綁架小嬰兒的4名女子全都逮捕，比比一家人也順利與小女兒團聚。奎達（Quetta）地區博蘭綜合醫院（ Bolan Medical Complex）的一名資深婦產科醫師向BBC透露，以前沒有發生過類似案件，但如今引發擔憂，「這個地方所有的公立醫院都沒有標準安全程序，例如為母親與新生兒貼上識別標籤，或者生物辨識註冊。」

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