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張善政談賭＋歧視單身女性　黨政人士：「H病毒」在韓國瑜團隊蔓延？

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▲▼中選會總統、副總統抽籤號次,國民黨張善政。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨副總統候選人張善政12日接連失言，先是在受訪時主動提到地下賭盤，接著又說出「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」。對此，黨政人士表示，原本形象不錯，卻跟韓國瑜一個樣，「懷疑有一種叫H virus的疫情正在韓團隊蔓延」。

張善政在接受專訪時，主動提到蔡英文跟韓國瑜兩人民調在誤差範圍內，甚至說在地下賭盤上，兩人差距更是PK局。對此，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲與書記長李俊俋便舉行記者會，認為他身為副總統候選人竟「鼓吹賭盤」，恐違反選罷法。

李俊俋在記者會上表示，韓國瑜一天到晚說民調是假的，如今張善政竟說賭盤是真的，質疑張善政若知道有賭盤的存在，該做的事是盡快報案。他也出示法務部發布的「賄選犯行例舉」，指張善政的行為明顯違反選罷法，強調張善政如此鼓吹賭盤，可能涉及違法。

接著，張善政下午又脫口「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」，在政壇再次掀起一片譁然。民進黨中央也發出聲明，批評他歧視未婚、無子女者，傷害許多期待有孩子的人。

民進黨發言人李晏榕表示，沒生過小孩就不懂的父母心的說法，全然是一派胡言，沒有任何因果關係，也傷害了許多期待有孩子的人，「依照張善政的心態，那麼難道我們每個人都一定要養寵物才懂得愛護動物嗎？張善政身為副總統候選人，言論令台灣人丟臉。」

民進黨婦女部主任蔡宛芬也表示，一國的領導人最重要的是尊重這個國家各種不同價值選擇的人民，國民黨卻緊抱性別刻板社會之僵化價值，再三質疑與否定未婚者、無子女者。她痛批，韓國瑜陣營多次發表對女性及新住民的歧視言論，如鳳凰與雞、瑪麗亞、母語在家學等發言，現在再添一則，呼籲韓陣營先為自己的歧視言論道歉，民進黨婦女部願意為他們上課補性別學分。

對於張善政接連的失言，黨政人士笑說，上午才講完賭盤，下午就又脫口歧視單身女性的言論，原本社會形象不錯的張善政也變成韓國瑜一個樣，讓台北的公共事務圈甚至有個笑話。

由於先前韓國瑜陣營推出飛行夾克作為競選服裝，胸前繡上代表韓國瑜的「H」英文字母，黨政人士則說，張善政接連的失言，且有歧視言論，不禁懷疑是不是真的有一種叫做H virus（病毒）的疫情正在韓國瑜的團隊蔓延。

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