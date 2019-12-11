「蔡英文已在準備辯論」　阮昭雄疑韓國瑜找藉口：擔心表現不佳？

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）



記者陶本和／台北報導

針對台北市議員羅智強近日指控總統蔡英文陣營指定特定媒體主辦總統大選辯論，蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，總統蔡英文自己、副總統候選人賴清德與團隊都早已經在進行準備，只要注意總統以及競選團隊一直以來的態度，就是總統大選辯論是必要過程，也期待媒體間儘速協調整合，讓辯論可以順利進行。

阮昭雄指出，蔡英文從2012年參與總統選舉以來，每次的大選辯論都有參與，從來沒有指定特定媒體的問題，不清楚羅智強或許基於個人政治意圖，又或者擔心韓國瑜在辯論時可能表現不佳，以至於連日來一再謊稱蔡英文指定特定媒體，為個別媒體貼標籤，拖延辯論的準備期程。

阮昭雄指出，事實很清楚，歷來聯合主辦總統大選辯論會的媒體，各種立場都有，但蔡英文和團隊，還有當時其他組候選人的團隊，從來不曾拿媒體的立場當作藉口拒絕參與。相反的，過去這麼多年來，唯一以媒體立場為理由，試圖干擾媒體間整合協調期程的，只有羅智強，還有他宣稱代表的韓國瑜陣營。

關於總統大選辯論的舉辦，阮昭雄說，包括總統自己、副總統候選人賴清德與團隊都已經在進行準備，期待媒體間儘快啟動協調整合，讓辯論會可以順利舉行，也請諸如羅智強這樣的政治操作適可而止。

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