「不亂才怪！」張善政驚爆葉菊蘭觀光協會拿很多補助

▲葉菊蘭。（資料照／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨副總統候選人張善政11日晚間在國民黨立委許毓仁主持的臉書直播中爆料，前行政院副院長葉菊蘭的觀光協會拿政府很多補助，若觀光協會只靠政府經費做事，自己沒一些本領，那只能準備關了，將來一些協會應該清一清。

網友在直播中提問，在觀光業有非常多的協會，政府要如何去控管觀光協會，還是有什麼方法讓他們真正幫助到觀光產業？

張善政回應網友表示，協會太多也不是好事情，台灣的觀光沒有市場大到這個樣子，但現在的政府，看到某一個觀光協會如果是所謂的藍的人在處理，就給你搞個綠的，搞新的協會，讓綠的人處理。

張善政指出，前交通局觀光局長賴瑟珍卸任後出任觀光協會理事長，但綠營又弄一個觀光協會讓葉菊蘭主導，很多政府觀光的案子就都給葉菊蘭的協會，不亂才怪，政府自己在製造混亂，見不得不是綠營的人在主導協會，將來一些協會要清一清。

張善政認為，若觀光協會只靠政府的經費做事情，自己沒一些本領，沒一些人脈、企業管道，那只能準備關了，協會要有自己的能力，靠能力去吸引政府的支持，而不是什麼能力都沒有政府就給你支持，雖然不想提到觀光受政治問題干預，但看到的就是這樣子。

愛碼市智能科技創辦人官欣怡提到，自己也剛成立協會，有4個是新創跟科技的發展，雖剛接觸協會時間沒那麼久，張善政說的確實是現在存在的問題，很多協會扮演白色手套的角色，在拿政府經費在消化預算。