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韓陣營簽三立辯論授權書！羅智強：蔡英文不是皇帝　「請妳拿出格調」

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▲▼台北市議員羅智強針對楊蕙如網軍事件發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

距離2020總統大選倒數31天，備受矚目的「總統候選人電視辯論會」時程喬不定，總統蔡英文已簽署三立舉辦的辯論，國民黨總統候選人韓國瑜則參加公視，僅只有親民黨總統候選人宋楚瑜表示都能接受。對此，韓國瑜總統候選人辯論協商代表羅智強11日抵達三立門口，簽署三立辯論授權書。

羅智強11日在三立電視台門口表示，蔡英文為什麼你只敢簽三立辯論授權書？蔡英文製造門檻，從頭到尾只敢交出一張三立辯論授權書，卻罔顧過去12年由公視舉辦的慣例，「沒關係！既然三立是蔡英文最愛，那我們韓陣營秉持總統辯論的公平、中立神聖性，今日交三立辯論授權書！」

羅智強說，他們呼籲的內容非常簡單，基本上現在有4家電視台有意舉辦總統大選辯論會，包括公視、TVBS、中天、三立，這對韓陣營來說一視同仁，希望四家都能授權，一起召集各陣營辯論協商代表，坐到談判桌跟四家電視台磋商，在最快時間內能順利舉行總統大選辯論。

羅智強認為，撇除三立政治立場，關鍵是他們不能理解為什麼蔡英文只交給三立授權書？一定要占盡便宜、連主場都要蔡英文說了算？「不要搞錯了！」韓陣營都沒有挑剔現在民進黨主政下，公視是國家公營媒體，還把第一份授權書交給公視。

羅智強表示，他們要的就是公平公正，絕不容這種卡神式的佔便宜總統，拿辯論要脅國人和其他陣營，好像非由蔡英文來決定，「為什麼是三立？為什麼不能是別人辦？為什麼今天蔡英文你說誰就是誰？」蔡英文一直找理由牽拖，但卻創造非常糟糕的程序門檻，因為對方只願意遞交授權書給三立，使得其他電視台的協商程序無法往前推進！

「沒關係，蔡英文你要拖，我們就把辯論授權書帶來交給三立！」羅智強強調，韓國瑜也非常授權和肯定他們的做法，認為除了辯論要舉行之外，辯論的程序正義、公平也一樣要捍衛，再次呼籲蔡英文趕快交授權書交給四家電視台，不要獨厚三立。

羅智強質疑，「我就只問一句話，為什麼是三立？」難道其他家電視台不如三立嗎？蔡英文說不出來，就只是要三立就三立，你是總統還是皇帝？所有總統辯論代表陣營都是公平的，請問大家，韓國瑜立場有沒有坦蕩蕩、磊落？本來希望公視依照過去12年傳統舉辦辯論，但因為蔡英文的堅持，使公視協商無法前進。

最後，羅智強強調，「為什麼只因為你是皇帝？蔡女皇，你說了就算？天下有這種事情嗎？挑三揀四、卡盡便宜，所有好處一人占盡，你是總統，不是皇帝！你是總統，拿出格調！你是總統，有誠意辯論不要製造門檻，辯論授權書交出來！」

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